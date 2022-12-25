Anadolu'nun lezzetleri Gurme212 ile Suudi Arabistanlıların sofralarında yerini alacak

Gurme212, 30 ülkeye yaptığı ihracattaki yurt dışı markası olan Gourmet212 ile Suudi Arabistanlıların sofralarına konuk olacak.

İki şirket arasındaki ortaklık anlaşması, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Halid bin Abdulaziz el-Falih'in katılımıyla Türkiye-Suudi Arabistan İş ve Yatırım Forumu'nda imzalandı.

Anlaşmaya ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan aynı zamanda EkoFood Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı da olan Gurme212 Kurucusu Aşkın Güzel, anlaşmanın kapsamına ilişkin bilgi verdi.

Güzel, Suudi Arabistan'ın en büyük market zincirlerinden olan Tamimi Süpermarket'le sahibi oldukları Gurme212'nin 4 fabrikasında ürettiği gurme ürünlerin Suudi Arabistan'da satılması noktasında anlaştıklarını söyledi.

"Bizim için de heyecan verici bir anlaşma"

Bu kapsamda, Gurme212 ile sadece konserve ve taze ürünlerin değil, 20'yi aşkın hazır yemek ve İtalyan antipasti çeşidiyle meze dolaplarının da işletilmesi, Tamimi marketlerin merkez üretim tesislerine know-how teknoloji desteği verilmesi ve hazır yemek, salata, pizza üretimlerinde kullanılacak HORECA ürünlerinin de gönderilmesi konularında iş birliği gerçekleştireceklerini dile getiren Güzel, "İlk yıl 2 milyon dolar, sonra da katlanarak gidecek bir hacim olacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

En büyük pazarlarının Amerika, Avrupa, Avustralya ve İngiltere olduğunu, son dönemdeki avro krizi nedeniyle dolar piyasalarına açılmak istediklerini, bu kapsamda Körfez ülkeleriyle, Uzak Doğu'ya konsantre olduklarını dile getiren Güzel, şöyle devam etti:

"Suudi Arabistan daha önce kaybettiğimiz bir pazardı. Yaklaşık 1 milyon dolar ihracatımız vardı. Gittiğimizde son dönemde hem oradaki lokal ilişkilerimiz sayesinde vize aldık, sonra vize sorunu çözülmeden oraya gittik. İlk giden firmalardan biriyiz. Bu sayede Arabistan'da çok sıcak karşılandık. İki fuara katılan tek Türk katılımcıydık, tek firmaydık. İnanılmaz bir ilgili var ürünlere.

Özellikle gurme özellikli gıda ürünlerini Suudi Arabistanlılar çok seviyor. Çok uzun zamandır Türkiye'ye seyahat edemedikleri için de böyle bir patlama oldu diyebilirim. Bizim için de heyecan verici bir anlaşma. İki bakanın huzurunda bu anlaşmanın imzalanması bizim için de gurur verici. Ekibimizin başarısıyla gurur duyuyoruz."

Güzel, Anadolu lezzetlerinin Suudi Arabistanlıların sofralarında yerini alacağını dile getirerek, İzmir ve Manisa'da ekilişini yaptıkları İtalyan mutfağı ürünlerinden kurutulmuş domates, kiraz, biber dışında Hatay'ın özel lezzetlerinden, Kastamonu'nun siyez bulgurundan Gaziantep'in özel acılı ezmesine kadar geniş bir ürün gamları olduğunu söyledi.

Aşkın Güzel, "Burada birçok değişik gastronomik alanı kapsıyoruz. Suudilerin gıda ürünleri hayatlarının büyük bir parçası. Hepsi gastronomi konusunda çok ilgililer. Türk ürünleri de Anadolu'nun değişik lezzetlerini aynı marka altında topladık. O yüzden onlara da ilginç geliyor. Bu süreçte onların raflarında da Türk ürünlerinin olmamasından dolayı bir boşluk olduğunu gördük. Şimdi onu doldurmakla ilgili şirketten inanılmaz bir ilgi var. İnşallah arkası gelir. " diye konuştu.

"Türkiye'yi çok özledik"

Tamimi Marketleri Genel Koordinatörü Halid El Hişam ise şunları söyledi:

"Türkiye'yi tabii ki çok özledik. 100'ü aşkın süper marketi olan bir firmayız. Tamimi Süper Marketleri tamamen müşterilerini ailesi gibi kabul eden bir firma. Tabii ki 4 senelik periyotta İstanbul'u çok özledik. Tamimi Grup olarak Türkiye'de başka firmalarla da görüşmelerimiz oldu. Şu an devam ediyor.

Gurme212 firmasıyla da anlaşma imzaladık. Bunun için çok mutluyuz. Türkiye ile ilişkilerimizi ilerletmek istiyoruz. Hedefimiz Ocak 2023'ten itibaren hem Namet hem de Gurme212 gibi buradaki taze ve lezzetli ürünleri raflarızda görmek. Bununla ilgili de ailemiz gibi gördüğümüz kişilere buradaki diğer kategorilerdeki en iyi ve en kaliteli ürünleri ülkemize getirmek istiyoruz."