ANKARA (AA) - Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay, "Anadolu'nun Kadim Dili: Halı Dokuma Projesi"ne ilişkin, "Yürüttüğümüz proje, Türkiye'nin geleneksel halı dokumacılığında motiflerin, desenlerin tespit edilmesi, yorumlanması ve gelecek kuşaklara aktarılması noktasında önemli bir yere sahip." dedi.

Öz İplik İş Sendikasınca Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle yürütülen "Anadolu'nun Kadim Dili: Halı Dokuma (Bergama Yunt Dağı) Projesi"ne ilişkin sendika binasında düzenlenen toplantıda bir konuşma yapan Ay, martta başlatılan projenin çalışma konusunun, farklı coğrafi özelliklere ve kültüre sahip Türkiye'deki 3 ilde el dokuması halıların motifleri ve hikayelerinin belgelenmesi, ustaların oluşturdukları motif ve desenlerle geleneğe katkılarının tespit edilmesi olduğunu belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süreci nedeniyle proje araştırmasını İzmir Bergama Yunt Dağı bölgesinde gerçekleştirdiklerini dile getiren Ay, proje kapsamında 94 dokuma halıyı incelediklerini aktardı



Ay, halıları "Çözgüden Düğüme, Düğümden Motife Bergama Halıları" adıyla kitaplaştırdıklarını ve aynı isimde belgesel haline getirdiklerini dile getirerek, "Yürüttüğümüz proje, Türkiye'nin geleneksel halı dokumacılığında motiflerin, desenlerin tespit edilmesi, yorumlanması ve gelecek kuşaklara aktarılması noktasında önemli bir yere sahip." ifadelerini kullandı.







