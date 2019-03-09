Anadolu’nun gururu oldular

‘Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi Araştırması’ ödül töreni Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin de katıldığı etkinlikle gerçekleştirildi. Tosçelik, Kardemir ve Sarkuysan Anadolu’nun en büyük ilk üç şirketi oldu. Listeye en çok şirket sokan gruplar ise Sanko Holding, Boydak Holding, Erdemoğlu Holding ve Kipaş Holding olarak sıralandı.