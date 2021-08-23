AnadoluJet Or-Gİ Havalimanı’ndan Antalya ve İzmir’e direkt uçuşlara başlıyor

Bugün start verilecek karşılıklı uçuşlar, haftanın 3 günü icra edilecek. Seferler, Antalya Havalimanı’ndan pazartesi, perşembe ve pazar saat 19.15’te, Or-Gi Havalimanı’ndan ise 21.25’te düzenlenecek. İzmir Adnan Menderes Havalimanı’ndan pazartesi, çarşamba ve cumartesi saat 08.20’de, Or-Gi Havalimanı’ndan ise saat 10.45’te yapılacak. CEZASIZ DEĞİŞİKLİK HAKKI Bayrak taşıyıcı marka, Or-Gi Havalimanı’ndan eşsiz doğa güzelliğine sahip Antalya ve İzmir’e ayrıcalıklı hizmetlerle seyahat etme imkânı sunuyor. Yolcular, 31 Mart 2022’e kadar satın alacakları biletlerde cezasız değişiklik hakkına sahip olacak. Ayrıntılı bilgi için www.anadolujet.com resmi sitesini ziyaret edebilecek yolcular, satın alınan biletler üzerinde iptal, iade ve değişiklik haklarıyla ilgili detaylara ‘Esnek Bilet Hakları’ sayfasından ulaşabilecek.