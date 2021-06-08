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Ekonomi AnadoluJet, Antalya-Bakü uçuşlarını başlatıyor
Ekonomi

AnadoluJet, Antalya-Bakü uçuşlarını başlatıyor

Türk Hava Yolları’nın (THY) başarılı markası AnadoluJet, yurt dışı uçuş ağını genişletmeye devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-06-08 10:52:00 -
AnadoluJet, Antalya-Bakü uçuşlarını başlatıyor

Kafkasya bölgesinin en büyük şehri olma özelliğiyle ön plana çıkan Bakü, önemli liman kentlerinden biri olması sebebiyle de gerek ticaret gerekse de kültür ve turizm açısından her yıl yerli ve yabancı birçok turisti ağırlıyor. 20 Haziran’dan itibaren Antalya-Bakü Haydar Aliyev Havalimanı arasında karşılıklı gerçekleşecek uçuşlar, salı ve pazar günleri icra edilecek. AnadoluJet yolcuları, 31 Mart 2022 tarihine kadar satın alacakları biletlerde cezasız değişiklik hakkına da sahip olacak.

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