0553 313 94 23

"Anadolu'dan İzlenimler" sergisi sanatseverlerle buluşacak

Sergide, İyilik İçin Sanat Derneği'nin projesi kapsamında Türkiye'nin farklı şehirlerinden İstanbul'a gelen genç sanatçıların eserleri yer alacak

09 Ağustos 2019 Cuma 18:44
"Anadolu'dan İzlenimler" sergisi sanatseverlerle buluşacak

İSTANBUL (AA) - "Anadolu'dan İzlenimler" sergisinde Türkiye'nin farklı şehirlerden gençlerin eserleri sanatseverlerle buluşacak.

İyilik İçin Sanat Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, geçen yıl 12 ilden gelen 36 genç sanatçı adayının İstanbul'daki deneyim ve gözlemleriyle ürettikleri eserlerin yer alacağı sergi, eylül ayında açılacak.

Açıklamada görüşlerinde yer verilen İyilik İçin Sanat Derneği Başkanı Selin Bozkurt, projeye her yıl 12 şehir daha ekleyerek büyüttüklerini kaydetti.

Hedeflerinin Anadolu'daki güzel sanatlar fakültelerindeki başarılı öğrencileri İstanbul'da ulusal ve uluslararası sanat aktivitelerinde ağırlamak olduğunu belirten Bozkurt, "Projenin ilk etabında geçen sene Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde konaklamalarını sağladığımız gençler eserleriyle bu sene sergide yer alırken, diğer 12 Anadolu şehrinden yeni gençler gelip müze, fuar ve sergileri gezecek. Bu hepimizi çok heyecanlandıran bir proje oldu." ifadelerini kullandı.

Proje sayesinde Anadolu'nun çeşitli şehirlerindeki güzel sanatlar fakültelerinde eğitimlerini sürdüren, maddi olanakları kısıtlı ve başarılı öğrencilerin İstanbul'da sanat etkinliklerine katılması amaçlanıyor.

İyilik İçin Sanat Derneği, projeyle genç sanatçıların eğitimini desteklemeyi ve Türkiye'nin sanatçılarıyla uluslararası platformlarda yer almasına katkı sağlamayı hedefliyor.

Projenin ikinci etabında yer alacak 12 farklı güzel sanatlar fakültesinin öğrencileri ise bu sene katılacakları İstanbul Bienali ve Contemporary İstanbul ile çeşitli müze ve sergi ziyaretlerinin ardından gelecek yıl eserlerini sergileme fırsatı bulacak.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 18:44
  1. Anadolu'dan İzlenimler
  2. İyilik İçin Sanat Derneği
  3. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Avni Örki Pamukkale Belediyesi çalışanlarıyla bayramlaştı
    1. Avni Örki Pamukkale Belediyesi..
    2. Bayram tatili başladı, İstanbul..
    3. Koyulhisar’da “Müftüler Toplantısı”
    4. Sinop 2019 Kurban bayramı namaz saati..
    5. Diyarbakır’da akıl almaz kaza
    6. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    7. Balıkesirspor'a FIFA'dan iyi haber
    8. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:..
    9. Rus askeri gemisi Çanakkale..
    10. Sulama kanalında erkek cesedi bulundu
    11. 30 metrelik minarenin yıkılma anı..
    12. "Anadolu'dan İzlenimler" sergisi..
    13. Orman yangını kısmen kontrol altına..
    14. Melih Gökçek’ten olay paylaşım:..
    15. Kaymakam Sırmalı, Kurban Bayramı..
    16. Kadınlar sokak ortasında birbirine..
    17. Suriye'de alıkonulan Kanadalı serbest..
    18. Milli Piyango ihalesi sonuçlandı
    19. Bayram tatiline çıkan sürücüler..
    20. GÜNCELLEME 2 - Bursa'da orman yangını
    21. 2019 Siirt kurban bayramı namazı saat..
    22. Siirt Kurban Bayramı namaz saati 2019
    23. Altay, Leandrinho'yu renklerine bağladı
    24. Başkan Özcan, belediye personeli ile..
    25. Borsa haftayı yükselişle tamamladı
    26. Şanlıurfa'da yolcu otobüsünün çarptığı..
    27. Gümrüğe takılan Rolls-Royce'un fiyatı..
    28. Çaykur Rizespor'da ayrılık
    29. Erciş Gençlik Belediye Spor futbolcu..
    30. Çanakkale'de başörtülü anne ile kızına..
    Hayrettin Karaman, “İşte bu olmadı” dedi, Milli Eğitimdeki tepki çeken atamayı açıkladı
    Hayrettin Karaman, “İşte bu olmadı” dedi, Milli Eğitimdeki tepki çeken atamayı açıkladı
    Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!
    Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!

    Günün Karikatürü

    09 Ağustos 2019
    “Bunu söyleyen komutanın TSK'dan değil emekli, ihraç edilmesi lazım! İbret-i alem olması için apoletlerinin sökülmesi gerekir!”
    “Bunu söyleyen komutanın TSK'dan değil emekli, ihraç edilmesi lazım! İbret-i alem olması için apoletlerinin sökülmesi gerekir!”
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!