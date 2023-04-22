Anadolu'da tutunamıyorlar: Hatay'da CHP'li isim yuhlandı

50 binden fazla insanın vefat ettiği depremlerden en çok etkilenen illerin başında Hatay geldi.

Şehirde çok sayıda yıkım yaşanırken, bölge halkı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a tepkiliydi.

Bazı vatandaşların 'İstifa edecek misiniz?' sorularını kaçamak cevaplarla geçiştiren Savaş, yine Hataylıların tepkisiyle karşılaştı.

İsmi anons edildi: Yuhalamalar peş peşe geldi

CHP'nin Samandağ'da düzenlediği mitingde Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın adı anons edildi.

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Savaş'ın adı anons edildikten sonra toplanan kalabalıktan 'yuh' sesleri yükseldi.

Otobüsün tepesinde yuh seslerini duyan Savaş, gelen tepkileri umursamadı.

CHP İl Yönetimi ile liste krizi yaşadı

Öte yandan Lütfü Savaş ile CHP Hatay İl Başkanlığı'nda liste krizi yaşanmıştı.

Savaş'ın, CHP Hatay İl Başkanlığı'nın yaptığı listeye karşı çıkarak kendisine yakın isimlere görev verilmesini istediği ortaya çıkmıştı.

Ancak Savaş'ın Hataylılar tarafından yuhalanmasına sebep olan şeyler bunlarla da sınırlı değil.

İtfaiye ekiplerini ağabeyinin evine yolladı

Şehirde, binlerce insan yakınlarını kurtarmak için ekiplerle birlikte tırnakları ile enkazları kazarken Savaş'ın, belediyeye bağlı itfaiye ekiplerini ağabeyi Mehmet Savaş'ın evine gönderdiği belirlenmişti.

Ayrıca depremden hemen sonra yaptığı açıklamalarda yüzlerce cana mezar olan müteahhitleri savunarak suçlanmamaları gerektiğini söyleyen Savaş, başta CHP seçmeni olmak üzere kendisini eleştirerek istifasını isteyeneleri de devlet düşmanı olarak tarif etmişti.

Kentsel dönüşüme karşı çıktı: Müteahhitleri savundu

Depremin en çok zarar verdiği illerden birinin belediye başkanı olan Savaş'ın önceki yıllarda kentsel dönüşüm projelerine de karşı çıktığı kampanyaları akıllara getirmişti.