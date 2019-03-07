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Anadolu Yıldızlar Ligi Salon Hokeyi Türkiye Şampiyonası

- Amasya'da düzenlenen şampiyonaya 24 takımda 300 sporcu katılıyor

07 Mart 2019 Perşembe 14:08
Anadolu Yıldızlar Ligi Salon Hokeyi Türkiye Şampiyonası


AMASYA (AA) - Anadolu Yıldızlar Ligi Salon Hokeyi Türkiye Şampiyonası, Amasya'da başladı.

Amasya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyona 12-14 yaş arası erkek ve kızlarda il karması olan 24 takımda 300 sporcu katılıyor.

Türkiye Hokey Federasyonu Teknik Kurul Başkanı Salih Kanık, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen organizasyonun hokey ve salon sporlarının geleceği için önemli bir adım olduğunu söyledi.

Her ilde karma yapılarak sporcuların şampiyonaya katıldığını belirten Kanık, "2018-2019 eğitim öğretim yılının başlamasından itibaren Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünün yapmış olduğu Anadolu Yıldızlar Ligi'nin hokey grubu finallerini oynatıyoruz. Mersin, Zonguldak ve Malatya'da oynanan müsabakalar sonucunda başarılı olan 12 erkek, 12 kız takımımız, burada Türkiye şampiyonu olmak için ter dökecek." ifadelerini kullandı.

İstanbul takımının antrenörü ve Milli Takımlar Kaleci Antrenörü Ercan Tekin de bu tür turnuvaların genç yetenekleri keşfetmek için önemli olduğunu dile getirerek, "14 Yaş Altı Anadolu Yıldızlar Ligi'ne İstanbul'dan bir ekip getirdik. Alt yaş grupları açısından çok önemli bir turnuva olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Şampiyonanın ilk maçında Gaziantep İl Karması, İstanbul İl Karması'nı 2-1 mağlup etti.

Organizasyon, 10 Mart Pazar günü sona erecek.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 14:08
  1. Amasya
  2. Anadolu Yıldızlar Ligi Salon Hokeyi Türkiye Şampiyonası
  3. Salon hokeyi

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