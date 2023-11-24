Anadolu Yayıncılar Federasyonu kuruldu

ALİ KANTARCI İSTANBUL

Anadolu Yayıncılar Derneği ve medya sektöründe faaliyet gösteren internet gazeteciliği, dijital medya, radyo, televizyon ve dergi gibi kuruluşları temsil eden 6 derneğin bir araya gelmesi ile Anadolu Yayıncılar Federasyonu (AYF) kuruldu. Kuruluş amaçlarını anlatan AYF Genel Başkan Sinan Burhan, şunları dile getirdi: “Dezenformasyonla mücadele hepimizin sorumluluğudur. Sivil toplum örgütleri, medya kurumları, gazetecilerin bir araya gelerek mücadele vermesi gereken bir konudur. Her alanda olduğu gibi medya ve iletişim alanında da yerli ve milli platformlara ihtiyacımız vardır. Bizler net bir duruşu olan, her türlü dezenformasyona karşı, yabancı medyanın manipülasyon, algı ve yalan haberlerine karşı mücadele eden aynı zamanda medya kuruluşlarımızda olası dezenformasyonun da önüne geçmek için çalışan bir STK olacağız.”