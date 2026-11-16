  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Eski Bakan’ın avukatı harekete geçti! Taner Yıldız'a fon vurgunu suçlaması Emekli maaşları ve fon vurgunu masada! AK Parti MYK toplandı Guterres’ten 128 ülkeye kritik çağrı: Otonom silah tehlikesi büyüyor Bu adamın profili çok net! Kadem Özbay gibiler Türk toplumuna ne verebilir? Almanya batıyor! Cihat Yaycı’dan GKRY Eğitim Bakanlığı’na tepki! “Rum çocuklarına Türk düşmanlığı mı öğretiliyor?” Türkiye’den uluslararası arenada önemli başarı! ITU Konseyindeki yerini yeniden aldı… Bakan Göktaş’a iftirası elinde patlamıştı! Yalanın Özlale’si şimdi de Karaaslan’ı hedef aldı İstanbul’da facianın eşiğinden dönüldü! Otobüsler yanıyor Nuri Aslan bakıyor Karaaslan’dan YP’li Özlale’nin iddialarına sert tepki: Fonda hesabım yok, o müfteri utanmazdan hesabını soracağım!
Aktüel Anadolu Yakası'nda 15 ayrı eyleme karıştığı tespit edilen örgüte operasyon: 28 gözaltı
Aktüel

Anadolu Yakası'nda 15 ayrı eyleme karıştığı tespit edilen örgüte operasyon: 28 gözaltı

Yeniakit Publisher
Hüseyin Veysel Güre Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Anadolu Yakası'nda 15 ayrı eyleme karıştığı tespit edilen örgüte operasyon: 28 gözaltı

İstanbul merkezli 3 ilde silahlı suç örgütüne düzenlenen operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı; 13'ü tutuklandı, 15 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Anadolu Yakası'nda 15 ayrı eyleme karıştığı tespit edilen silahlı suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki ifade işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi; 13'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 15 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA'nın haberine göre soruşturmayı, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yürüttü. Eş zamanlı operasyon, 13 Kasım'da İstanbul, Kocaeli ve Samsun'da yapıldı.

Nitelikli yağmadan silahlı tehdide 15 ayrı eylem tespit edildi

Çalışmalarda, örgüt üyelerinin aralarında iş yeri ve araç kurşunlama olaylarının da bulunduğu 15 ayrı eyleme karıştığı belirlendi. Eylemlerin şu suçlar kapsamında olduğu tespit edildi:

  • Nitelikli yağma
  • Kasten öldürmeye teşebbüs
  • Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma
  • Kasten yaralama
  • 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet
  • Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması
  • Mala zarar verme
  • Silahlı tehdit
  • Suç üstlenme

MASAK verileri ve HTS analizleriyle 34 şüpheli belirlendi

Soruşturmada teknik takip, MASAK verileri, banka hareketleri, HTS analizleri ve çeşitli kurumlardan toplanan deliller değerlendirildi. Çalışmalar sonucunda, 3'ü cezaevinde bulunan toplam 34 şüpheli belirlendi.

Operasyon sırasında yapılan arama ve el koyma işlemlerinde çok sayıda dijital materyale el konuldu. Firari durumdaki 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23