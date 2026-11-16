Anadolu Yakası'nda 15 ayrı eyleme karıştığı tespit edilen örgüte operasyon: 28 gözaltı

Anadolu Yakası'nda 15 ayrı eyleme karıştığı tespit edilen silahlı suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki ifade işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi; 13'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 15 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA'nın haberine göre soruşturmayı, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yürüttü. Eş zamanlı operasyon, 13 Kasım'da İstanbul, Kocaeli ve Samsun'da yapıldı.

Nitelikli yağmadan silahlı tehdide 15 ayrı eylem tespit edildi

Çalışmalarda, örgüt üyelerinin aralarında iş yeri ve araç kurşunlama olaylarının da bulunduğu 15 ayrı eyleme karıştığı belirlendi. Eylemlerin şu suçlar kapsamında olduğu tespit edildi:

Nitelikli yağma

Kasten öldürmeye teşebbüs

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma

Kasten yaralama

6136 Sayılı Kanun'a muhalefet

Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması

Mala zarar verme

Silahlı tehdit

Suç üstlenme

MASAK verileri ve HTS analizleriyle 34 şüpheli belirlendi

Soruşturmada teknik takip, MASAK verileri, banka hareketleri, HTS analizleri ve çeşitli kurumlardan toplanan deliller değerlendirildi. Çalışmalar sonucunda, 3'ü cezaevinde bulunan toplam 34 şüpheli belirlendi.

Operasyon sırasında yapılan arama ve el koyma işlemlerinde çok sayıda dijital materyale el konuldu. Firari durumdaki 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.