Anadolu Yakası'nda 15 ayrı eyleme karıştığı tespit edilen örgüte operasyon: 28 gözaltı
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İstanbul merkezli 3 ilde silahlı suç örgütüne düzenlenen operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı; 13'ü tutuklandı, 15 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.
Anadolu Yakası'nda 15 ayrı eyleme karıştığı tespit edilen silahlı suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki ifade işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi; 13'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 15 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
DHA'nın haberine göre soruşturmayı, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yürüttü. Eş zamanlı operasyon, 13 Kasım'da İstanbul, Kocaeli ve Samsun'da yapıldı.
Nitelikli yağmadan silahlı tehdide 15 ayrı eylem tespit edildi
Çalışmalarda, örgüt üyelerinin aralarında iş yeri ve araç kurşunlama olaylarının da bulunduğu 15 ayrı eyleme karıştığı belirlendi. Eylemlerin şu suçlar kapsamında olduğu tespit edildi:
- Nitelikli yağma
- Kasten öldürmeye teşebbüs
- Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma
- Kasten yaralama
- 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet
- Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması
- Mala zarar verme
- Silahlı tehdit
- Suç üstlenme
MASAK verileri ve HTS analizleriyle 34 şüpheli belirlendi
Soruşturmada teknik takip, MASAK verileri, banka hareketleri, HTS analizleri ve çeşitli kurumlardan toplanan deliller değerlendirildi. Çalışmalar sonucunda, 3'ü cezaevinde bulunan toplam 34 şüpheli belirlendi.
Operasyon sırasında yapılan arama ve el koyma işlemlerinde çok sayıda dijital materyale el konuldu. Firari durumdaki 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.