Anadolu Vakfı bursuna başvurular başlıyor

Anadolu Vakfı’ndan eğitim desteği almak isteyen öğrenciler, 1-30 Eylül tarihleri arasında www.anadoluvakfi.org.tr adresinden başvuruda bulunabilecek. Anadolu Vakfı Genel Müdürü Selim Güven, burs sürecinin, Anadolu Vakfı ile bursiyerler arasında bir köprü oluşturduğunu belirterek şunları söyledi: “Burs programı kapsamında adaylar öncelikle akademik olarak kendi meslek dalı içerisinde değerlendiriliyor. Benzer başarı düzeyindeki adaylar arasında ihtiyaç durumu belirleyici oluyor. İlk değerlendirme sürecini takiben bursiyer adayları mülakata çağrılıyor ve akademik başarının yanı sıra sosyal yetkinlikler, gönüllülük, spor, sanat, hobi gibi unsurlar dikkate alınarak değerlendirme yapılıyor.”