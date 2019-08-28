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Anadolu Üniversitesi hentbol takımı antrenörü ve sporcuları milli takım kampında

Anadolu Üniversitesi Kadın Hentbol Takımı Antrenörü ve aynı zamanda Yıldız Milli Kız Takımı Başantrenörü olan Murat Kabadayı, Ankara’da düzenlenen milli takım hazırlık kampına katıldı.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 12:02
Anadolu Üniversitesi hentbol takımı antrenörü ve sporcuları milli takım kampında

Anadolu Üniversitesi Kadın Hentbol Takımı Antrenörü ve aynı zamanda Yıldız Milli Kız Takımı Başantrenörü olan Murat Kabadayı, Ankara’da düzenlenen milli takım hazırlık kampına katıldı.


Geleceğin hentbol milli takımlarının oluşturulması için 2004-2006 doğumlu sporcuların bir araya geldiği ve seçmelere tabi tutulduğu Ankara’daki gelişim kampında, Anadolu Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü’nde mücadele veren milli sporcular da yer aldı.


Hedef, milli takıma geleceğin hentbol yıldızlarını kazandırmak


Milli takım kamp sürecine ilişkin görüşlerini dile getiren antrenör Murat Kabadayı, “Bu kamp sürecinde milli takıma seçeceğimiz 2005-2006 doğumlu sporcularımızla bir araya geldik. Anadolu Üniversitesi bünyesindeki sporcularımızın da yer aldığı kampa yaklaşık 200 kişi katıldı. Gerçekten bizler için zor bir süreçti. Burada derecelendirmelerini ve seçmelerini gerçekleştirdiğimiz sporcularımızı, Yıldız Milli Takıma kazandırmak istiyoruz. Bunun dışında yaklaşık 50 kişilik de 2004 doğumlu bir sporcu grubumuz var. Onların kampını da Eylül ayı içerisinde yapmayı planlıyoruz. Buradaki amacımız her iki sporcu havuzunu da bir araya getirerek Mayıs 2020’de düzenlenecek olan Kızlar Akdeniz Konfederasyonu Kızlar Şampiyonası’na oluşturacağımız yeni kadro ile gidebilmek. Ondan sonraki süreçte de Dünya Hentbol Şampiyonası elemelerine hazırlık yapmak” dedi.


“Anadolu Üniversitesine desteklerinden dolayı teşekkür ederim”


Yeniden milli takımda görev almasına ilişkin açıklamalarda da bulunan Kabadayı, “Milli takımda görev almak kulübüm ve sporcularım adına gurur verici. Yaklaşık 5 ay önce milli takımın başına geldim ve bu süreçte yeni bir yıldız ve genç milli takım yapısı oluşturduk. Bu oluşumdan güzel şeylerin çıkacağını düşünüyoruz. Tabi bütün bunları yaparken de milli takım antrenörlüğüne gelmem de büyük destekleri olan Anadolu Üniversitesine, kulübümüze ve yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte daima destekçimiz oldular ve önümüzü açtılar. Biz de bu doğrultuda çalışmalarımızı yürütüp buralara kadar geldik. Aynı zamanda milli takımlarımız bünyesinde Anadolu Üniversitesinin sporcuları da yer alıyor. Bu sporcularımız Genç Milli Takım ile Avrupa Şampiyonasına, Yıldız Milli Takımla da Avrupa Şampiyonasına katıldılar.Burada elde edilen başarılar da yürüttüğümüz çalışmaların karşılığını aldığımızı gösteriyor. Başta Rektörümüz Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı olmak üzere bu süreçte bizden desteğini esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 12:02
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