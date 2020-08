Anadolu Üniversitesi "çevrim içi" ve "yüz yüze" eğitim hazırlıklarını tamamladı

ESKİŞEHİR (AA) - Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, yeni tipi koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında hiçbir aksaklık yaşamadan eğitim-öğretim sunmaya en hazır üniversitelerden biri olduklarını bildirdi.

Erdal, yaptığı yazılı açıklamada, üniversitesinin ve Eskişehir'in her yönüyle öğrencilerin ihtiyaçlarını karşıladığını belirterek, AÜ'nün eğitim ve huzur kenti olan Eskişehir'de yer alan küresel bir üniversite olduğunun altını çizdi.

Anadolu Üniversitesinin akademik takvim başlangıcını 5 Ekim Pazartesi günü olarak belirlediklerini ifade eden Erdal, şöyle devam etti:

"Pandemi sürecinde ortaya çıkabilecek olumsuz şartlara karşı, her türlü hazırlığı tamamladık. Bu anlamda her türlü olasılığı dikkate alarak ve çevrim içi eğitime de ağırlık vermek suretiyle, hibrit eğitim sunmak için hazırlıklarımız devam ediyor. Bir taraftan eğitimin yüz yüze olma ihtimaline karşı sınıflarımızı seyrekleştirme, her türlü hijyen koşullarının tekrar gözden geçirilmesi gibi önlemleri alıyoruz. Bir taraftan da en azından bazı derslerin çevrim içi devam etme zorunluluğu olması ihtimaline karşı, öğrenme materyallerimizin ve ölçme yöntemlerimizin tekrar üzerinde çalışarak hepsini gözden geçiriyoruz. Anadolu Üniversitesi olarak çevrim içi ya da yüz yüze, her olasılık için çalışıyoruz."

- "Anadolu Üniversitesi küresel bir kampüs"

Prof. Dr. Erdal, AÜ'nün köklü geçmişi ve teknolojik altyapısı sayesinde değişen koşullarda yüksek kaliteli eğitim öğretim sağlamaya devam edeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ülkemizin pandemik şartlarında hiçbir aksaklık yaşamadan eğitim öğretim sunmaya en hazır üniversitelerinden biriyiz. Açık ve uzaktan eğitim gören yaklaşık 1 milyon öğrencimiz var ve yaklaşık 40 yıldır bu sistemle öğretim hizmetleri sunuyoruz. Bu anlamda Anadolu Üniversitesi, diğer üniversitelere verdiği desteklerle, Edirne'den Kars'a ve yurt dışında 28 ülkedeki öğrencilerine sunduğu öğrenme hizmetleriyle tam bir küresel kampüs. Pandemik koşulları göz önüne aldığımızda, uzaktan eğitime önemli bir avantaj ve önemli bir adımla başlıyoruz."