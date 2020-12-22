  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Anadolu Üniversitesi açıköğretim öğrencilerinin güz dönemi ara sınavları tamamlandı
Aktüel

Anadolu Üniversitesi açıköğretim öğrencilerinin güz dönemi ara sınavları tamamlandı

Yeniakit Publisher
2020-12-22 16:01:48 -
Anadolu Üniversitesi açıköğretim öğrencilerinin güz dönemi ara sınavları tamamlandı

ESKİŞEHİR (AA) - Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerinin çevrim için yapılan 2020-2021 Akademik Yılı Güz Dönemi ara sınavlarının başarıyla tamamlandığı bildirildi.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversitenin Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAUM) tarafından bu yıl geliştirilen ve Açıköğretim Sistemi'nde daha önce 3 kez kullanılan çevrim içi sınav uygulaması, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu dönem de tercih edildi.

AÜ, 1 milyon 132 bin 619 öğrencisi için 6 milyon 326 bin 812 derse ait rekor sayıda sınav oturumunu gerçekleştirdi.

Öğrencilerin yüzde 97'sinin katıldığı sınavlar, 12-14 Aralık ve 19-21 Aralık'ta yapılarak tamamlandı.

"Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Çevrim içi Sınav Uygulama Yönergesi" gereğince sınavda kural ihlali yaptığı tespit edilen öğrencilerin ilgili derse ait sınavları ise geçersiz sayıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Pakistan'da Türk şirketlerine polis baskını! Arbede çıktı
Dünya

Pakistan'da Türk şirketlerine polis baskını! Arbede çıktı

Pakistan’ın Lahor şehrinde "Albayrak ve Özpak Grubu'na" ait garajlara çevik kuvvet polisince baskın düzenlenerek çalışanları sokağa atıldı. ..
Canlı yayında
Gündem

Canlı yayında "Atatürk" tartışması! "Çıkaramaz demek bu milleti aşağılamaktır"

Kemalist Mehmet Faraç'ın "Bu millet bir M. Kemal daha çıkaramaz." şeklindeki sözlerine Osman Gökçek'ten tepki geldi.

Almanya'dan Türkiye itirafı: Hiç kolay olmaz
Dünya

Almanya'dan Türkiye itirafı: Hiç kolay olmaz

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Yunanistan'ın 'Türkiye'ye yönelik kendilerine ilettiği silah ambargosu uygulayın' talebinin iyi bir fik..
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay