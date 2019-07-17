0553 313 94 23

"Anadolu takımları yine yarışın içinde olacak"

Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut:- "Sadece yurt dışından para vererek oyuncu transfer etmek değil, kendi altyapımıza iyi yatırımlar yaparak oradan da genç yetenekler çıkarmamız lazım. Bunu da başardığımızda iyi bir noktaya geleceğiz"

17 Temmuz 2019 Çarşamba 14:06
"Anadolu takımları yine yarışın içinde olacak"

DÜZCE (AA) - ÖMER ÜRER - Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Anadolu takımlarının önümüzdeki sezonda da yarışın içinde olacağını söyledi.

Spor Toto Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta sezonu öncesi ikinci etap çalışmaları kapsamında Topuk Yaylası'nda kampa giren Antalya ekibi hazırlıklarını sürdürüyor.

Teknik direktör Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalıştırdığı takımların her zaman ligin üst kısmında yer almasını hedeflediğini kaydetti.

Mücadeleci ve hedefleri olan takım oluşturmak için çaba gösterdiğini ve bunun için gerekli takviyeler yapmaya başladıklarını anlatan Bulut, "Birkaç transfer zaten yaptık, benden önce gelen Marafona ve Tayfur Bingöl vardı. Ben geldikten sonra Bakasetas, Siopis ve Yacine'yi transfer ettik. Sonrasında Salih Uçan bize katıldı. Tahminim 2 veya 3 transfer daha gerçekleştirip, transfer sezonunu kapatmış olacağız. Bu şekilde yeni sezona hazırlıklarımız devam edecek." diye konuştu.

Takımın çalışmasından ve arzusundan memnun olduğunu dile getiren Bulut, "Futbolcularımın hepsi istekli. Sonuçta bir hedef var. Onlar da hedefimizi biliyor. Futbolcularımız da hedeflerini, benim düşünce tarzımda koydu. Hem hocanın hem oyuncuların hem de kulübün hedefleri aynı çizgide. Sezon sonundaki hedefe doğru çalışmalarımızı sürdürüp, inşallah o hedefe hep birlikte ulaşacağız." ifadelerini kullandı.


- Altyapı unutulmamalı


Son yıllarda Türk futbolu adına çok olumlu gelişmeler olduğunun altını çizen Bulut, "Sadece yurt dışından para vererek oyuncu transfer etmek değil, kendi altyapımıza iyi yatırımlar yaparak oradan da genç yetenekler çıkarmamız lazım. Bunu da başardığımızda iyi bir noktaya geleceğiz." yorumunu yaptı.

Bulut, geçen sezon çalıştırdığı Yeni Malatyaspor'da iyi işler yaptıklarını vurgulayarak, "Geçen yıl takım olarak iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. O da zaten UEFA Avrupa Ligi'ne giden bir takım oldu. Alanyaspor da geçen sene göz doldurdu. Anadolu takımları yine yarışın içinde olacak. Üzerine koyarak gideceklerini düşünüyorum. Zaten lig böyle olduğu zaman da Türk futbolu marka haline gelecek." değerlendirmesinde bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 14:06
  1. Düzce
  2. Düzce Topuk Yaylası
  3. Erol Bulut

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ford, Dünya Emoji Günü'nü "Pick-up" emojisi ile kutluyor
    1. Ford, Dünya Emoji Günü'nü "Pick-up"..
    2. Trafik kazaları’Bu Yolda Hep..
    3. Şehit ikiz polislerine kabrine hayrat..
    4. Hatay’da bir eve ait depoda yangın
    5. İtalyan yazar Andrea Camilleri..
    6. Boksta milli mesai
    7. Başkan Güder, şampiyon sporcuları..
    8. MSB: "Pençe-2 Harekâtı’nda tespit..
    9. İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu
    10. Trabzonspor'dan sürpriz kaleci..
    11. Putin'den Avrupa Birliği'ne çağrı:..
    12. "ABD ve İsrail'in ortak davamızı rehin..
    13. Elinde silahla ateş ede ede evlilik..
    14. Türkiye-Azerbaycan-Rusya-İran'dan..
    15. Erzurum Atatürk Üniversitesi besyo..
    16. Savcının oğlu suç makinesi çıktı
    17. Mursi sonrası İhvan'ın tutum..
    18. Başkan Büyükakın, "Türkiye’de darbeler..
    19. Haliliye Belediyesi gençleri geleceğe..
    20. İsmail Köybaşı'na Süper Lig ekibi..
    Özkoç, "FETÖ’yü AK Parti besledi" dedi, cevap sosyal medyadan geldi
    Özkoç, "FETÖ’yü AK Parti besledi" dedi, cevap sosyal medyadan geldi
    Mahkeme kararını verdi! Dev yapı market zincirine 1 yıllık konkordato süresi
    Mahkeme kararını verdi! Dev yapı market zincirine 1 yıllık konkordato süresi
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır
    Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'
    Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'

    Günün Karikatürü

    17 Temmuz 2019
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’