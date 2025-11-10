Anadolu Sigorta Marmaris Ultra Trail heyecanı bu hafta sonu yaşanacak

Marmaris, 14-15-16 Kasım tarihlerinde yeniden doğa ve spor tutkunlarını ağırlayacak. Anadolu Sigorta Marmaris Ultra Trail’de Türkiye’nin yanı sıra 14 ülkeden toplam 1151 sporcu maviyle yeşilin iç içe geçtiği rotalarda buluşacak.

İkinci yılında “Maviden Yeşile Bir Yolculuk” temasıyla koşulacak yarış, Gökova Körfezi’nden Datça Yarımadası’na uzanan rotalarıyla deniz, orman ve dağ manzaralarını bir araya getiriyor. Marmaris’in tarihi dokusu, zengin bitki örtüsü ve nefes kesen manzaraları, koşuculara doğayla iç içe unutulmaz bir deneyim sunacak.

6 PARKURDA HEYECAN YAŞANACAK

Mint Organizasyon tarafından geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen ve büyük ilgi gören Anadolu Sigorta Marmaris Ultra Trail, bu sene yenilenen parkurlarıyla sporculara daha kapsamlı bir deneyim sunacak.

Anadolu Sigorta’nın 100. yılına özel hazırlanan 100K parkuru, zorlu etapları ve doğal güzellikleriyle öne çıkarken; geçen yılın en uzun etabı olan 78K, bu yıl yapılan revizyonla 70K olarak yeniden tasarlandı. Bu etaplara ek olarak 48K, 30K, 16K ve 5K etapları da her seviyeden koşucuya katılım olanağı sunacak.

Katılımcılar, Marmaris sahilinden başlayarak Mezargediği ve Yeşil Belde üzerinden doğanın kalbine ulaşacak; Altın Sivri, Baraj, Seyir Tepe, Radar Kavşağı ve Balan Dağı gibi noktalardan geçerek yeniden denizle buluşacak.

Bu yılın en uzun rotası olan 100K parkuru, Anadolu Sigorta’nın “Ormanın Gözleri” sosyal sorumluluk projesi kapsamında kurulan Palamuttepe Yangın Gözetleme Kulesi’nden geçerek, orman yangınlarına dikkat çekmeyi amaçlıyor.

14-15-16 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek Anadolu Sigorta Marmaris Ultra Trail; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Muğla Valiliği, Marmaris Kaymakamlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Marmaris Ticaret Odası ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğiyle hayata geçirilecek.

Organizasyonun isim sponsoru Anadolu Sigorta, ana sponsorları ise Marmaris Belediyesi ve Brooks Türkiye oldu. Ayrıca Garmin, Herbalife, Segway-Ninebot, Uludağ İçecek, Fredonia Coffee, Bono Good Times, Marmaris Genç İş İnsanları Derneği ve Doca Pakkens co-sponsor olarak organizasyona güç katıyor.

15 ÜLKEDEN 1151 SPORCU KATILACAK

Bu yıl Anadolu Sigorta Marmaris Ultra Trail’e gösterilen ilgi geçtiğimiz yıla göre daha da arttı. Türkiye’nin yanı sıra 14 farklı ülkeden toplam 1151 sporcu, Marmaris’in doğasında buluşacak. Organizasyona; Rusya, ABD, Slovakya, Sırbistan, Avusturya, İsveç, KKTC, Polonya, Portekiz, Fransa, Bulgaristan, Kazakistan, Turks ve Caicos Adaları ile Kırgızistan’dan gelen sporcular, Marmaris’in maviyle yeşili buluşturan rotalarında unutulmaz bir deneyim yaşayacak.

Giderek artan uluslararası katılım, organizasyonun sadece bir spor etkinliği olmanın ötesinde, Marmaris’in tanıtımına ve bölge turizmine önemli katkılar sunduğunu ortaya koyuyor.