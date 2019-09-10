Anadolu Selçuklu kenti Kalehisar’daki araştırmalara ADÜ’lü Doçent başkanlık ediyor

AYDIN (İHA) – Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Kemal Şahin’in başkanlığını yaptığı “Çorum İli ve İlçelerinde, Orta Karadeniz’de Anadolu Selçuklu Dönemi Yapıları” çalışmaya bağlı olarak Alaca ilçesi Mahmudiye köyü sınırları içerisinde bulunan Kalehisar Ören Yeri’nde araştırmalar başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izinleri ile gerçekleşen çalışmalara Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, ADÜ Rektörü Osman Selçuk Aldemir, Alaca Kaymakamı Ramazan Kurtyemez, ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Akyol, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Kubilay Metin, Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü eski Genel Müdür Yardımcısı Arkeolog Ahmet Ertekin ile Valilik Özel Kalem Müdürü Ömer Arslan destek verdi.

“ADÜ kültürel değerlerin korunmasında öncü bir rol üstlendi”

ADÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Kemal Şahin, çalışmalar neticesinde yapılan tespitler ile bölgenin Anadolu Selçuklu dönemine ait bir kent olduğunu belirtti. Şahin; “Üniversitemiz kültürel değerlerimizin ortaya çıkarılması ve korunması konusunda öncü bir rol üstlenmiştir. Mahmudiye Köyü yakınındaki sit alanı içerisinde, Behramşah Külliyesi ismiyle de bilinen bir medrese ile bu yapının güneydoğusunda bir kervansaray, güneybatısında yer alan Kalehisar Kalesinde ise yine söz konusu yapılar ile çağdaş olduğu düşünülen sur kalıntıları ve karakol binası günümüze ulaşmıştır. Kalehisar, Orta Karadeniz bölgesinde araştırması devam eden tek Anadolu Selçuklu kenti olma özelliği ile de öne çıkmaktadır. Topoğrafik, jeofizik çalışmalar ve yüzeydeki seramik buluntuların incelenmesi sonucunda kentle ilgili verilerin artacağını ve çalışmaların önümüzdeki yıllarda da devam edeceğinin düşünüyoruz” sözleriyle ören yeri hakkında bilgi verdi.

ADÜ Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Kemal Şahin başkanlığında gerçekleşen kazı çalışmaları Dokuz Eylül Üniversitesinden Prof. Dr. Mahmud Drahor, Uşak Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Günnur Aydoğdu, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesinden Arş. Gör. Ali Rıza Bilgin, Gümüşhane Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Beste Çok, İstanbul Alman Arkeoloji Enstitüsünden Yasser Dallal ile Sanat Tarihi ve Arkeoloji Bölümü lisans öğrencileri Necla Başar, Berfin Yetiş, Nihal Çağlanoğlu, Okan Güngör ve Bakanlık Temsilcisi Firdevs Yıldırım’dan oluşan bir ekip tarafından gerçekleştiriliyor.