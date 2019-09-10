0553 313 94 23

Anadolu Selçuklu kenti Kalehisar’daki araştırmalara ADÜ’lü Doçent başkanlık ediyor

AYDIN (İHA) – Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç.

10 Eylül 2019 Salı 09:23
Anadolu Selçuklu kenti Kalehisar’daki araştırmalara ADÜ’lü Doçent başkanlık ediyor

AYDIN (İHA) – Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Kemal Şahin’in başkanlığını yaptığı “Çorum İli ve İlçelerinde, Orta Karadeniz’de Anadolu Selçuklu Dönemi Yapıları” çalışmaya bağlı olarak Alaca ilçesi Mahmudiye köyü sınırları içerisinde bulunan Kalehisar Ören Yeri’nde araştırmalar başladı.



Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izinleri ile gerçekleşen çalışmalara Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, ADÜ Rektörü Osman Selçuk Aldemir, Alaca Kaymakamı Ramazan Kurtyemez, ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Akyol, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Kubilay Metin, Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü eski Genel Müdür Yardımcısı Arkeolog Ahmet Ertekin ile Valilik Özel Kalem Müdürü Ömer Arslan destek verdi.



“ADÜ kültürel değerlerin korunmasında öncü bir rol üstlendi”


ADÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Kemal Şahin, çalışmalar neticesinde yapılan tespitler ile bölgenin Anadolu Selçuklu dönemine ait bir kent olduğunu belirtti. Şahin; “Üniversitemiz kültürel değerlerimizin ortaya çıkarılması ve korunması konusunda öncü bir rol üstlenmiştir. Mahmudiye Köyü yakınındaki sit alanı içerisinde, Behramşah Külliyesi ismiyle de bilinen bir medrese ile bu yapının güneydoğusunda bir kervansaray, güneybatısında yer alan Kalehisar Kalesinde ise yine söz konusu yapılar ile çağdaş olduğu düşünülen sur kalıntıları ve karakol binası günümüze ulaşmıştır. Kalehisar, Orta Karadeniz bölgesinde araştırması devam eden tek Anadolu Selçuklu kenti olma özelliği ile de öne çıkmaktadır. Topoğrafik, jeofizik çalışmalar ve yüzeydeki seramik buluntuların incelenmesi sonucunda kentle ilgili verilerin artacağını ve çalışmaların önümüzdeki yıllarda da devam edeceğinin düşünüyoruz” sözleriyle ören yeri hakkında bilgi verdi.



ADÜ Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Kemal Şahin başkanlığında gerçekleşen kazı çalışmaları Dokuz Eylül Üniversitesinden Prof. Dr. Mahmud Drahor, Uşak Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Günnur Aydoğdu, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesinden Arş. Gör. Ali Rıza Bilgin, Gümüşhane Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Beste Çok, İstanbul Alman Arkeoloji Enstitüsünden Yasser Dallal ile Sanat Tarihi ve Arkeoloji Bölümü lisans öğrencileri Necla Başar, Berfin Yetiş, Nihal Çağlanoğlu, Okan Güngör ve Bakanlık Temsilcisi Firdevs Yıldırım’dan oluşan bir ekip tarafından gerçekleştiriliyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 09:23
  1. kültür
  2. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ETÜ’de dijital dönüşüm başladı
    1. ETÜ’de dijital dönüşüm başladı
    2. Brent petrolün varili 63,03 dolar
    3. (Özel haber) Göçmenler Van’da..
    4. Okullar ne zaman ara tatile girerecek?..
    5. Yüzme milli takımlarına tanıtım..
    6. İçişleri Bakanlığının okul servis..
    7. YKS adayları için "ek yerleştirme"..
    8. FETÖ’nün ’mahrem asker abilerine’..
    9. PKK'ya ağır darbe! Öldürülen terörist..
    10. İstanbul polisinden okul çevrelerinde..
    11. Elektrik tellerine çarpan kuşlar..
    12. Analar görevini yapıyor, şimdi gözler..
    13. Van’da 1 terörist ikna sonucu teslim..
    14. Anadolu Selçuklu kenti Kalehisar’daki..
    15. Otobüs bileti alarak İstanbul’a gitmek..
    16. Arjantin’de Maradona çılgınlığı!
    17. FETÖ'nün "mahrem imamlarına" operasyon
    18. Günlük elektrik üretim ve tüketim..
    19. Serbest piyasada döviz fiyatları
    20. Kayseri'de DEAŞ operasyonu
    21. Kuzey Kore, kısa menzilli füze denedi
    22. Söke’de çalınan minibüs bulundu
    23. 28 ilde büyük operasyon! Gözaltılar var
    24. Ambulans kaza yapınca yeniden..
    25. Ham incir reçeli tarifi | Tam..
    26. Köse’de kuru fasulye hasadı başladı
    27. Yörük Türkmen Dernekleri Manisa’da..
    28. İzmit Belediyesi’nden açıklama
    29. FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe..
    30. Çıldır Emniyetten servis denetimi
    'Benim için Erdoğan 1 numaradır'
    'Benim için Erdoğan 1 numaradır'
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    ABD'den 100 milyar dolarlık Türkiye çağrısı
    ABD'den 100 milyar dolarlık Türkiye çağrısı

    Günün Karikatürü

    10 Eylül 2019
    Trump'ı onlar da takmadı... S-400'ün kaporasını ödediler!
    Trump'ı onlar da takmadı... S-400'ün kaporasını ödediler!
    AK Parti perşembe günkü gelişmeyle çalkalandı! Kabine değişikliği tarihini duyurdu
    AK Parti perşembe günkü gelişmeyle çalkalandı! Kabine değişikliği tarihini duyurdu