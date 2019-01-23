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Anadolu, Real Madrid deplasmanında

Lacivert-beyazlı ekip, THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında yarın İspanyol temsilcisine konuk olacak

23 Ocak 2019 Çarşamba 10:21
Anadolu, Real Madrid deplasmanında

Anadolu Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında yarın deplasmanda İspanya temsilcisi Real Madrid ile karşılaşacak.

Başkent Madrid'deki Wizink Center'da TSİ 23.00'te başlayacak maç beIN Sports 3 ile beIN Sports Haber'den yayımlanacak.

THY Avrupa Ligi'nde 19 maçta 13 galibiyet, 6 mağlubiyet alan lacivert-beyazlı ekip, haftaya 4. sırada girdi. Real Madrid ise 15 galibiyet, 4 mağlubiyetle 2. sırada yer aldı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı takımımız 82-84 kaybetmişti.

 

- Anadolu Efes'in 641. Avrupa maçı

 

Anadolu Efes, Real Madrid müsabakasıyla Avrupa kupalarında 641. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da oynadığı 640 maçta 353 galibiyet ve 287 yenilgi yaşadı. 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 393. maçına çıkacak Anadolu Efes, bu organizasyonda ise 196 galibiyet ve 196 yenilgi aldı.

Anadolu Efes ile Real Madrid Avrupa kupalarında 29 kez karşılaşırken, 7 galibiyet ve 22 mağlubiyet yaşadı.

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 10:21
  1. Anadolu Efes
  2. Basketbol
  3. Real Madrid
  4. THY Avrupa Ligi

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