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Gündem Anadolu Parsı yeniden görüntülendi!
Gündem

Anadolu Parsı yeniden görüntülendi!

Yeniakit Publisher
2023-06-03 15:32:00 - 2023-06-03 15:34:41

Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP), nesli tehlike altında olan Anadolu Parsı'nın yeniden görüntülendiğini duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP), nesli tehlike altında olan Anadolu Parsı'nın yeniden görüntülendiğini duyurdu.

DKMP'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Efsane Bütün Heybetiyle Bu Kadim Topraklarda Yeniden Görüntülendi.

Anadolu Parsı, Panthera pardus.

Bu kadim topraklar ilelebet onun yurdu olsun diye izlerini sürüyor, işaretlerini takip ediyor ve onu koruyoruz.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği IUCN verilerine göre hassas "En Tehlikede" kategorisinde yer alan ülkemiz yaban hayatının nadide türü Anadolu parsı, Genel Müdürlüğümüzce kurulan fotokapanlarla 25 Ağustos 2019 tarihinde ilk kez görüntülendi. 1974 yılından bu yana nesli tükendiği düşünülen Anadolu'nun bu en özel ve ender türünü araştırma, izleme ve koruma faaliyetleri Genel Müdürlüğümüzce titizlikle gerçekleştiriliyor.

Bütün leopar alt türleri arasında en büyük leopar alt türü olan Anadolu parsı, yalnızca biyoçeşitlilik açısından değil Anadolu'nun tarih ve kültüründe de önemli bir değere sahip." (İLKHA)

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