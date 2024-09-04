Anadolu parsı son Diyarbakır'da öldürüldü, avlamanın cezası 30 milyon: Yapana kar kalmayacak, cep boşaltacak



Son olarak 9 yıl önce Diyarbakır'da vurulan ve neslinin tükendiği düşünülen Anadolu parsını avlamanın cezası 30 milyon TL olarak belirlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP), yasak avlanma sonucu yaban hayatında ve ekosistemde meydana gelen tahribatı önlemek amacıyla 2024-2025 av dönemi için ceza miktarlarını açıkladı.

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DKMP'nin belirlediği cezalara göre, Diyarbakır bölgesinde de görüldüğü düşünülen Anadolu parsını avlamanın bedeli 30 milyon lira olarak tespit edildi.

Son dönemde Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde sayılarının arttığı gözlemlenen su samurlarını öldürmenin cezası ise 70 bin TL olarak belirlendi.

Çizgili sırtlanı avlamanın cezası 2,5 milyon TL, karakulak ve vaşak için 600 bin TL olarak açıklandı. Yaban kedisi ve saz kedisi öldürmenin cezası 200 bin TL, nesli tehlike altında olan Akdeniz fokunu öldürmenin bedeli ise 80 bin TL olarak belirlendi.

Alacasansar ve oklu kirpi gibi türleri avlamanın cezası 25 bin TL iken, sincaplar familyasına ait tüm türler için bu ceza 10 bin TL olarak kayıtlara geçti. Doğu yaban koyunu ve Anadolu yaban koyunu için belirlenen ceza 6 milyon TL, yaban keçisi ve çengel boynuzlu dağkeçisi için ise 650 bin TL oldu.

Alageyik için ceza 500 bin TL, kızıl geyik için 400 bin TL, kum ceylanı ve Hatay ceylanı için ise 150 bin TL olarak belirlendi. Boz ayıyı avlamanın cezası 90 bin TL, kurt için ise 40 bin TL olarak açıklandı. Karaca avlamanın cezası ise 30 bin TL olarak duyuruldu.