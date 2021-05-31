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Aktüel Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde kaza nedeniyle ulaşım sağlanamıyor
Aktüel

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde kaza nedeniyle ulaşım sağlanamıyor

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde trafik kazası dolayısıyla ulaşım sağlanamıyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-31 07:29:00 -
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde kaza nedeniyle ulaşım sağlanamıyor

Alınan bilgiye göre, otoyolun Şirintepe viyadüğü girişi İstanbul istikametinde bir tırın ters dönmesiyle meydana gelen kazaya çok sayıda araç karıştı.

Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle her iki yönde trafik durdu, uzun araç kuyrukları oluştu.

Ekipler, yaralıların hastaneye sevki ve trafiğin açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

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