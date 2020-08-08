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Aktüel

Anadolu Otoyolu'ndaki zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-08-08 23:12:46 -
Anadolu Otoyolu'ndaki zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

DÜZCE (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Düzce geçişinde 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Onur Çetin idaresindeki 34 DDA 194 plakalı otomobil, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişi İstanbul istikameti 3'üncü viyadükler mevkisinde önünde seyreden 16 ACS 504 plakalı otomobile çarptı.

Kazanın şiddetiyle orta bariyerlere çarparak durabilen otomobillere arkadan gelen Özgür Sakallı yönetimindeki 34 SB 0169 ve Güven Doğan idaresindeki 58 FZ 152 plakalı otomobil çarptı.

Kazada, Özgür Sakallı ve otomobillerde bulunan ismi henüz öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Olay yerinde hazır bulunan ambulanslara alınan yaralılar, Düzce Atatürk Devlet ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönü yaklaşık yarım saat trafiğe tamamen kapatıldı. Kazaya karışan otomobillerin yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.


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