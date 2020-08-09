Anadolu Otoyolu'ndaki feci kaza: 3 kişi yaralandı
Bolu Dağı Düzce geçişinde Anadolu Otoyolu'nda 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Onur Çetin kontrolündeki 34 DDA 194 plakalı otomobil, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişi İstanbul istikameti 3'üncü viyadükler mevkisinde önünde seyreden 16 ACS 504 plakalı otomobille çarpıştı.
Özgür Sakallı yönetimindeki 34 SB 0169 ve Güven Doğan idaresindeki 58 FZ 152 plakalı otomobil çarptı. Kazada, Özgür Sakallı ve otomobillerde bulunan kimliği belirlenemeyen 2 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulansla Düzce Atatürk Devlet ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedaviye alındı.