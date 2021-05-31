  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
NATO, Türk askerlerine hayran kaldı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Belçika ve Azerbaycan’a gidiyor
Gezi kalkışmasının yıldönümünü kutlayan Kılıçdaroğlu’na tokat gibi cevap!
Libya Başbakanı Dibeybe'den İtalya'ya ziyaret
Aktüel Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var
Aktüel

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 21 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 23 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-31 14:02:00 -
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var

Otoyolun Çınarlıdere Viyadüğü girişi İstanbul istikametinde bir tırın ters dönmesiyle meydana gelen kazaya 21 araç karıştı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 23 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle her iki yönde trafik durdu, uzun araç kuyrukları oluştu.

Karayolları ekipleri, yolun boşaltılması için kaza yeri ile Kandıra gişeleri arasında kalan araçları, olay yerinin 600 metre gerisinden bariyerleri keserek Ankara istikametine, otoyolun İstanbul yönünde Kandıra gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendirdi.

Otoyolun Ankara istikameti 09.15'te yeniden ulaşıma açılırken, İstanbul yönünde Kandıra ile Kuruçeşme gişeleri arasındaki kısmı ise kazaya karışan araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından 12.50'de trafiğe açılabildi.

Ayrıca otobüslerle seyahat eden yolcular, belediye araçlarıyla İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne götürüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay