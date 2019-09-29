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Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Anadolu Otoyolu'nda 2 TIR, 1 otomobil ve 1 çekici çarpıştı. Zincirleme kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

29 Eylül 2019 Pazar 08:53
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönü Kocaeli mevkisinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, otoyolun Ankara yönü Bekirdere Rampası mevkisinde 2 TIR, bir otomobil ve bir çekici henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Kaza sonra olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre araçlardaki 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi.

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara yönü ulaşıma kapandı, İstanbul yönünde ise ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

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Haber Tarihi: 29 Eylül 2019 Pazar 08:53
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Anadolu Otoyolu
  4. Kocaeli mevkisi
  5. Bekirdere Rampası

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