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Gündem Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza
Gündem

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza

Yeniakit Publisher
2024-06-25 20:02:00 -
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde 3 tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 1 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Otoyolun Ankara istikameti Sapanca kesiminde 3 tırın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan tır sürücülerinden M.E.K, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan ulaşım, tırların kaldırılmasıyla normale döndü.
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