Anadolu Otoyolu'nda tır yangını trafiği aksattı
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde tırda çıkan yangın, ulaşımda aksamalara neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Uğur K. idaresindeki 33 PAG 78 plakalı tır, otoyolun Çayırova geçişi Akse Mahallesi mevkisinde motor kısmından alev aldı.
Durumu fark eden sürücü, tırı yol kenarına park ederek araçtan indi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında tır kullanılamaz hale geldi.
Yangın nedeniyle trafik akışının bir süre aksaması sonucu otoyolda araç kuyruğu oluştu.