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Aktüel Anadolu Otoyolu'nda minibüs bariyerlere çarptı: 7 yaralı
Aktüel

Anadolu Otoyolu'nda minibüs bariyerlere çarptı: 7 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-11-21 11:20:33 -
Anadolu Otoyolu'nda minibüs bariyerlere çarptı: 7 yaralı

DÜZCE (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Muhammed Sezer'in kullandığı 34 GK 807 plakalı minibüs, otoyolun Ankara istikameti Bolu Dağı 3. viyadükler üzerinde bariyerlere çarptı.

Kazada sürücü ve minibüsteki Saliha, Ömer Asaf, Sümeyra Cengiz ile Ali, Gülseven Sezer ve Ali Osman Kaplan yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Bolu ve Düzce'deki hastanelere kaldırıldı.

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