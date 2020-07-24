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Aktüel

Anadolu Otoyolu'nda kaza yapan kamyonun sürücüsü ağır yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-07-24 10:49:16 -
Anadolu Otoyolu'nda kaza yapan kamyonun sürücüsü ağır yaralandı

BOLU (AA) - Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli Viyadükleri üzerinde kamyonun bariyerlere çarpması sonucu bir kişi ağır yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nda İstanbul yönüne giden Burhan Aydın idaresindeki 45 PA 4479 plakalı kamyon, Bolu Dağı Tüneli Viyadükleri üzerinde önünde seyreden Mustafa Gedikli yönetimindeki 46 PA 439 plakalı tıra çarptıktan sonra bariyerlere vurdu.

Kazada, sürücü Aydın, kamyonun içinde sıkıştı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Aydın, ambulansta yapılan müdahalesinin ardından Düzce Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.


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