  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Anadolu Otoyolu'nda istinat duvarından düşen yaya yaralandı
Aktüel

Anadolu Otoyolu'nda istinat duvarından düşen yaya yaralandı

Yeniakit Publisher
2021-01-03 23:57:02 -
Anadolu Otoyolu'nda istinat duvarından düşen yaya yaralandı

KOCAELİ (AA) - Anadolu Otoyolu Kocaeli geçişinde, aracına akaryakıt almaya giderken istinat duvarından düşen yaya hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, otoyolun İstanbul istikameti Şirinyalı mevkisinde, benzini biten aracına akaryakıt almaya giderken yaklaşık 2 metre yüksekliğindeki istinat duvarından Ankara yönüne düşen Yusuf A, yaralandı.

Durumu fark eden sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ambulans ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
AK Parti son seçim anketi sonuçlarını açıkladı
Siyaset

AK Parti son seçim anketi sonuçlarını açıkladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, son anket sonuçlarına ilişkin bir açıklama yaptı. Dağ, "Bizde sonuçlar 24 Haziran'daki tablo ile..
Her şeyi izliyorlar ama Google bile giremiyor.... İşte Türkiye’deki gizemli mahalle!
Teknoloji

Her şeyi izliyorlar ama Google bile giremiyor.... İşte Türkiye’deki gizemli mahalle!

Google Maps tarafından sunulan 3 boyutlu harita uygulamasında Küçükçekmece’deki bir mahalle pas geçildi.
Sözcü kafasından tehdit ve geri vites bir arada! Şaban önce 'sıkar' dedi, sonra kıvırdı
Gündem

Sözcü kafasından tehdit ve geri vites bir arada! Şaban önce 'sıkar' dedi, sonra kıvırdı

CHP’nin yayın organı Halk TV’nin eski yöneticisi Şaban Sevinç, Sözcü’nün Ayasofya’nın açılmasını ‘felaket’ olarak nitelendirdiği skandal ma..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay