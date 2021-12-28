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Aktüel Anadolu Otoyolu'nda hafriyat yüklü tır devrildi
Aktüel

Anadolu Otoyolu'nda hafriyat yüklü tır devrildi

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde hafriyat yüklü tırın devrilmesi sonucu ulaşım sağlanamıyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-28 00:02:00 -
Anadolu Otoyolu'nda hafriyat yüklü tır devrildi

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde hafriyat yüklü tırın devrilmesi sonucu ulaşım sağlanamıyor.

Otoyolun Ankara istikameti İzmit ilçesi Alikahya mevkisinde, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hafriyat yüklü tır, başka bir tıra çarparak devrildi.

Hafriyatın dökülmesi sonucu yol ulaşıma kapandı, uzun araç kuyrukları oluştu.

Ekiplerin tırı kaldırma ve yolu temizleme çalışmaları devam ediyor.

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