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Aktüel Anadolu Otoyolu'nda feci kaza: Yaralılar var
Aktüel

Anadolu Otoyolu'nda feci kaza: Yaralılar var

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde cip ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si yabancı uyruklu 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-27 21:29:00 -
Anadolu Otoyolu'nda feci kaza: Yaralılar var

İstanbul istikametinde seyreden N.A. idaresindeki 27 AK 375 plakalı otomobil, Sapanca Yanık mevkisinde yabancı uyruklu A.A'nın kullandığı 43 DEG 033 plakalı ciple çarpıştı.

Kazada bariyerlere çarparak durabilen araçlardaki 2'si yabancı uyruklu 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Kocaeli'deki hastanelere kaldırdı.

Otoyolda kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından normale döndü.

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