Anadolu Otoyolu'nda feci kaz: 3 ölü 2 yaralı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde toplam 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi ölürken, 2 kişi de yaralandı.
Verilen bilgiye göre, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Muallimköy mevkisinde Anadolu Otoyolu'nun İstanbul'a gidiş yönünde bir kamyon, biri yabancı plakalı 2 otomobil kaza yaptı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.
Yaralılara 112 Acil Servis ekipleri ilk müdahaleyi yapıp, hastaneye sevk etti. Kaza sonrası otoyolun İstanbul yönündeki trafik aksadı.