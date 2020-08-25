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Gündem Anadolu Otoyolu'nda feci kaz: 3 ölü 2 yaralı
Gündem

Anadolu Otoyolu'nda feci kaz: 3 ölü 2 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde toplam 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi ölürken, 2 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-08-25 02:51:00 -
Anadolu Otoyolu'nda feci kaz: 3 ölü 2 yaralı

Verilen bilgiye göre, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Muallimköy mevkisinde Anadolu Otoyolu'nun İstanbul'a gidiş yönünde bir kamyon, biri yabancı plakalı 2 otomobil kaza yaptı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Yaralılara 112 Acil Servis ekipleri ilk müdahaleyi yapıp, hastaneye sevk etti. Kaza sonrası otoyolun İstanbul yönündeki trafik aksadı.

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