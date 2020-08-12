Anadolu Otoyolu'nda bariyere çarpan cipin sürücüsü yaralandı
Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı
BOLU (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde bariyere çarpan cipin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ankara istikametine seyreden Aslı D. yönetimindeki 34 ND 445 plakalı cip, orta şeritteki Şenel K. idaresindeki 67 ABA 150 plakalı tıra sürterek bariyere çarptı.
Kazada sürücü araç içerisinde sıkıştı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, itfaiye ekiplerince yaklaşık bir saatlik çalışma sonucunda sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansa alındı.
Aslı D, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan trafik akışı, aracın olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.
Öte yandan kaza anı, otoyol üzerinde bulunan güvenlik kameralarınca kaydedildi.