Anadolu Neferleri'nden Cumhur İttifakı'na destek

Anadolu Neferleri hareketi tavrını ortaya koydu. Anadolu Neferleri Cumhur İttifakı dedi.

İşte Anadolu Neferleri'nin 14 Mayıs seçimlerine dair basın açıklaması:

Müslüman Anadolu'dan yanayız.

Seçimlere pek az vakit kaldı. Mevcut manzarada görülen o ki ana hatlarıyla iki grup seçimlere giriyor.

Birinci grup; 15 Temmuz'un ertesinde Müslüman Anadolu eliyle Batıcıların tepelenmesi sayesinde kurulan, fakat bir türlü kimliğini bulamayan Cumhur İttifakı.

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İkinci grup ise tepelenmenin verdiği kin ve nefretle Müslüman Anadolu'dan intikam almak için tüm Batıcıları bünyesinde toplayan Millet İttifakı.

Bu iki gruptan ilki (Cumhur İttifakı) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gayreti ile Anadolu'nun taleplerine kulak verse de (ki bu, Cumhur İttifakı'nın tüm siyasi söylemlerinin ana zeminini oluşturuyor) diğerinin aksine bir türlü kalın çizgiler halinde safını çizememiş ve içinde bulunduğu kimlik krizini aşamamıştır.

Diğeri ise (Millet İttifakı) doğrudan safını belli ederek Batı'dan yana tavırlarını ortaya koymuştur.

Bu manzara karşısında bizim takınacağımız tavır, Türkiye'yi Batı'nın kümesi haline getirmeye çalışanların karşısında durarak, yeni katılımcıları ile (Hüda-Par, YRP) Müslüman Anadolu ile beraber yükselteceğimiz sese daha çok kulak vereceklerine inandığımız Cumhur İttifakı'nı desteklemektir.

Hemen belirtelim ki bu desteğimiz davayı henüz kimliğini bulamamış Cumhur İttifak'ına havale tavrı değildir.

Bilakis yükselteceğimiz mücadelemizle birlikte Müslüman Anadolu'nun sesinin tüm siyasi iklimi değiştirmesi içindir.

Bu minvalde her kim seçilirse seçilsin mücadelemiz devam edecektir.

Allah'tan muvaffakiyet niyaz ediyor, seçimlerin Müslüman Anadolu'nun hayrına neticelenmesi için dua ediyoruz.