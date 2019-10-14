Anadolu Isuzu’dan ihracat rekoru

Anadolu Isuzu, Türkiye’de kısa sürede büyük başarılara imza atan midibüsü Isuzu Novociti Life ile ihracat pazarlarında da aktif rol oynamaya devam ediyor. Polonya, İtalya, Yunanistan ve Fransa’dan sonra Gürcistan’ın Tiflis Belediyesi’ne yüksek adetli araç satışı gerçekleştiren Anadolu Isuzu, 16.9 milyon Euro tutarındaki midibüs teslimatını Tiflis’te gerçekleştirdi.

Üst düzey katılım

Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, Anadolu Grubu İcra Başkanı Hurşit Zorlu, Anadolu Grubu Otomotiv Grup Başkanı Bora Koçak, Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, Anadolu Isuzu Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Selda Çelik ve Anadolu Isuzu İhracat Direktörü Hakan Kefoğlu’nun katıldığı teslim töreninde konuşan Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, Anadolu Isuzu’nun ticari araç sektöründe hem teknolojiye uyum sağlayan hem de teknolojiyi yönlendiren konumuyla global bir marka olma yolunda hızla ilerlediğini söyledi. Arıkan, “Avrupa’nın birçok şehrinde hizmet vermeye başlayan, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen dünyaca ünlü modelimiz Novociti Life ile Tiflis’in ulaşım hayatında 8 metrelik araçlarımızla hizmet sunacak olmak bizlere gurur veriyor” dedi.

Anadolu Grubu Otomotiv Grup Başkanı Bora Koçak ise “Yaklaşık 25 yıl aradan sonra bugün çok önemli bir ihracat için buradayız. Türkiye’nin kendi segmentinde en büyük midibüs teslimatını gerçekleştiriyoruz. Tiflis’e ihraç ettiğimiz aracımız Novociti Life bizim için oldukça önemli, toplam otobüs hacmimizin 3’te 1’ini oluşturan bir ürün. Dolayısıyla Anadolu Isuzu’nun büyüyen ihracat hedefleri açısından da önemli bir kaldıraç olacağını kanıtladı. Yaklaşık 4 sene önce yıllık 30 milyon Euro seviyelerinde olan ihracatımızı bugüne geldiğimizde 4 kat büyüyerek ilerlediğimizi görüyoruz. Her yıl çift haneli büyüme ile buralara geldik ve potansiyelimize güveniyoruz. Tüm ürünlerimizin arkasında olmaya ve kesintisiz hizmet vermeye devam edeceğiz” dedi.