Anadolu Isuzu ile şehir içi ulaşımda konfor artıyor!

Anadolu Isuzu, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin toplu taşıma altyapısını 25 adet NovoCiti Life otobüsüyle güçlendirdi. Düşük işletme maliyetleri, yüksek manevra kabiliyeti ve şehir içi kullanıma uygun kompakt yapısıyla belediyelerin yoğun ilgisini gören NovoCiti Life; alçak taban tasarımı sayesinde erişilebilirliği artırırken, geniş iç hacmiyle yolcu konforunu üst seviyeye taşıyor. Yeni araçlar, Eskişehir’in modern ve konforlu ulaşım hedeflerine önemli katkı sunuyor.

Törenle teslim edildi

Türkiye’nin ticari araç markası Anadolu Isuzu, şehir içi toplu taşımada konfor ve verimliliği artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Eskişehir Büyükşehir Belediyesi filosuna 25 adet NovoCiti Life otobüs teslim edildi. “2026 Eskişehir Yılı” etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen özel törenle hizmete alınan araçların teslim törenine Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Dairesi Başkanı Oğuz Özkara ile Anadolu Isuzu’dan Yurtiçi Otobüs Satış Müdürü Murat Küçük, Bayi Kanalı Yöneticisi Emin Günışık ve Bayi Kanalı Sorumlusu Hasan Aydın katıldı.

Konfor ve güvenlik ön planda

Törende konuşan Anadolu Isuzu Yurtiçi Satış Müdürü Murat Küçük, otomatik şanzımanlı NovoCiti Life araçlarının Eskişehir’de daha konforlu, güvenli ve kaliteli bir toplu taşıma deneyimi sunacağını ifade etti. Küçük, Anadolu Isuzu’nun 42 yıllık tecrübesiyle Ar-Ge mühendisleri tarafından geliştirilen ve Gebze Şekerpınar tesislerinde üretilen NovoCiti Life otobüslerin, yurt içinde olduğu kadar uluslararası pazarda da “En İyi Tasarım” ödülüne layık görüldüğünü vurguladı.

Erişilebilirlik ve teknolojiyle fark oluşturuyor

Alçak tabanlı yapısı sayesinde engelli erişimine uygun olarak tasarlanan araçların, GSR regülasyonlarıyla uyumlu olduğunu ve Türkiye’de ilk kez uygulanan 112 acil servis entegrasyonlu kapalı devre kamera sistemiyle güvenlik ve erişilebilirlik alanında öne çıktığını belirtti.

Yeni segmentte pratik çözüm

Sekiz metre uzunluğuyla yeni bir segmentte konumlanan NovoCiti Life, dar sokaklara sahip şehirler için pratik bir çözüm sunuyor. Arka bölümde yer alan FPT üretimi NEF4 motor, 186 beygir güç ve 680 Nm tork üreterek çevre dostu performansıyla dikkat çekiyor. Modern tasarımı, ferah iç mekânı ve erişilebilirlik odaklı özellikleriyle NovoCiti Life, Eskişehir toplu taşımada konforu artırırken, yaşlı ve engelli bireylerin kent yaşamına daha aktif katılımını destekliyor.