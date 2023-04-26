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Otomotiv Anadolu Isuzu “Bu Parkur İyileştirir” sloganı ile deprem bölgesindeki çocuklara destek oldu
Otomotiv

Anadolu Isuzu “Bu Parkur İyileştirir” sloganı ile deprem bölgesindeki çocuklara destek oldu

Yeniakit Publisher
2023-04-26 10:45:00 -
Anadolu Isuzu "Bu Parkur İyileştirir" sloganı ile deprem bölgesindeki çocuklara destek oldu

Türkiye’nin ticari araç markası Anadolu Isuzu, Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ile birlikte deprem bölgesindeki çocuklara destek olmak amacıyla bir off-road yarış etkinliği düzenledi. Etkinlikten elde edilen gelirin tümü depremden etkilenen çocukların ihtiyaçlarını karşılamak ve kişisel gelişimlerini desteklemek için TOG’a aktarıldı.

Türkiye’nin ticari araç markası Anadolu Isuzu, Şubat ayında meydana gelen ve ülkemizi derinden etkileyen deprem afetinin yaralarını sarmak üzere çalışmalarına devam ediyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde 23 yarış pilotunun Isuzu D-Max araçlarla katıldığı yarış etkinliği, Anadolu Isuzu’nun uzun dönem sponsoru olduğu Turkcell Platinum Park’ta 15 Nisan Cumartesi günü gerçekleşti. 

D-Max pick-up araçlarla “Bu Parkur İyileştirir” sloganı ile düzenlenen etkinlik, off road yarış pilotlarının arazide yaptığı bayrak toplama yarışı ile devam etti. Etkinlikten elde edilen gelirin tamamı deprem bölgesindeki çocuklara destek faaliyetlerinde kullanılmak üzere Toplum Gönüllüleri Vakfı’na bağış olarak aktarıldı. Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın etkinlik alanında kurduğu özel standda ziyaretçilere destek çalışmaları hakkında bilgiler aktarıldı. 

Etkinlik, yarış etaplarının ardından off-road yarışçılarına yapılan ödül töreni ile sona erdi. 

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