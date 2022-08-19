Anadolu Federasyonu’ndan Dijital Çağ Sempozyumu

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Her yıl ayrı bir konunun ele alındığı sempozyumda; ‘dijital çağ hukuku’, ‘dijital çağda aile olmak’ ve ‘dijital ahlak’ konuları öne çıkacak. Ankara Kızılcahamam’da gerçekleştirilecek sempozyumda; MÜSİAD Kurucu Başkanı Erol Yarar, İLKE Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş, Prof. Dr. Erol Göka, eski Diyanet İşleri Başkanları Prof. Dr. Mehmet Görmez ve Prof. Dr. Ali Bardakoğlu da konuşmacı olarak katılacak. Sempozyumla ilgili düzenlenen basın toplantısında konuşan Anadolu Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Aldemir, pandemi ile dünyanın çok hızlı dijitalleştiğini, dijital çağı yakalamak için bu sene “Dijital Çağ ve Dönüşen Dünya” konusunu seçtiklerini söyledi.

Çocuklar için özel etkinlik

Anadolu Çocuk Buluşmaları adı bir etkinlik de düzenleyeceklerini belirten Aldemir şöyle devam etti: “4-11 yaş çocuklarımız için 2.’sini düzenleyeceğimiz etkinlik farklı illerden birbirinden yetenekli eğitimcilerimizin katkıları ile gerçekleşecek. Etkinliğe katılan ailelerin çocuklarının daha kaliteli vakit geçirebilmelerini, bu konu ve temalarla ilgili farkındalıklarının artmasını sağlamak, öğrenmenin ve bilinçlenmenin eğlenerek de gerçekleşebileceğini görmeleri amacı taşıyor. Çocuklar ebeveynleri ile aynı konuları kendi dünyalarına uyarlanmış hali ile görmüş, konuşmuş, tartışmış, uygulamış ve özümsemiş olacaklar.”