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Spor Anadolu ekibi Bülent Uygun'u duyurdu
Spor

Anadolu ekibi Bülent Uygun'u duyurdu

Yeniakit Publisher
2024-01-01 00:15:00 -
Anadolu ekibi Bülent Uygun'u duyurdu

Sivasspor Kulübü Servet Çetin’in istifasının ardından teknik direktör Bülent Uygun ile anlaştıklarını duyurdu.

Sivasspor teknik direktörlük görevine Bülent Uygun’u getirdi.

Konu ile ilgili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Kulübümüzde futbolcu ve genel menajerlik görevleri yapan, 2007/2008 ve 2008/2009 sezonunda ligde tarih yazarak şampiyonluk mücadelesi verdiğimiz, Avrupa'da ülkemizi başarıyla temsil ettiğimiz sezonlarda takımımızın başında bulunan değerli teknik adam Bülent Uygun ile prensip anlaşmasına vardı. Son görüşmeleri yapmak üzere yarın 13.30 uçağı ile Sivas'a gelecek Bülent Uygun, 02 Ocak Salı günü saat 11.30'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda kendisini Sivasspor'umuza bağlayacak resmi sözleşmeye imza atacak.

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