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Anadolu Efes’ten, Datome ile ilgili açıklama

Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko ile oynadıkları maçta sakatlık geçiren sarı-lacivertli basketbolcu Datome’nin salonda bulunan ambulans tarafından hastaneye götürülmek istenmediğine dair çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

18 Haziran 2019 Salı 01:11
Anadolu Efes’ten, Datome ile ilgili açıklama

Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko ile oynadıkları maçta sakatlık geçiren sarı-lacivertli basketbolcu Datome’nin salonda bulunan ambulans tarafından hastaneye götürülmek istenmediğine dair çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.


Anadolu Efes’ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Anadolu Efes Spor Kulübü olarak, Fenerbahçe Beko’ya karşı oynadığımız Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play off final serisi beşinci maçında bir sağlık problemi yaşayan Luigi Datome’ye acil şifalar diliyoruz.


En büyük dileğimiz, kendisinin en kısa sürede sağlığına kavuşmasıdır.


Konu ile ilgili medya kuruluşlarınca yapılan haberler ve sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlar sebebiyle kamuoyunu aydınlatma ihtiyacı duyuyoruz.


Karşılaşma içerisinde Luigi Datome’nin yaşadığı sağlık problemi sonrasında Fenerbahçe Beko sağlık heyeti ile Sinan Erdem Spor Salonu’nda görevli sağlık ekipleri, olaya anında müdahale etmişlerdir.


Fenerbahçe Beko sağlık ekibi tarafından salonda görevli sağlık ekiplerine ambulans için başvurulmuş, sağlık ekipleri tarafından Fenerbahçe Beko heyetine durumun aciliyeti sorulmuştur.


Fenerbahçe Beko sağlık heyetinden oyuncunun durumunun acil olmadığı ve Luigi Datome’nin kendileri tarafından hastaneye götürüleceği bilgisi alındıktan sonra görevli ambulans, Sinan Erdem Spor Salonu’nda kalmıştır.


Türkiye Basketbol Federasyonu talimatları gereği, görevli ambulans, acil durumlar haricinde salondan ayrılmamak durumundadır. Fenerbahçe Beko sağlık heyetinden alınan geri bildirim doğrultusunda gerçekleştirilen işlem de bu şekilde olmuştur.


Ayrıca olay anında kulüp yetkililerimize ve kulüp sağlık heyetimize, Fenerbahçe Beko kulüp yetkilileri veya sağlık heyeti tarafından acil ambulans talebi yönünde bir başvuru olmamıştır.


Kulübümüz için oyuncu sağlığı, tüm sonuç ve başarılardan öndedir.


Anadolu Efes Spor Kulübü olarak, konunun takipçisi olacağız.


Hangi takımdan olursa olsun sporcu sağlığının, kulübümüz için her şeyden önce geldiğinin altını bir kez daha çizmek isteriz.


Kamuoyuna saygıyla duyururuz."

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 01:11
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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