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Anadolu Efes'te Moerman ameliyat edildi

- Ayak bileğindeki rahatsızlık nedeniyle ameliyat edilen Fransız basketbolcu, 14 hafta parkelerden uzak kalacak

20 Ağustos 2019 Salı 14:00
Anadolu Efes'te Moerman ameliyat edildi


İSTANBUL (AA) - Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın Fransız oyuncusu Adrien Moerman ameliyat edildi.

Anadolu Efes Spor Kulübünden yapılan açıklamada, ayak bileğindeki rahatsızlık nedeniyle ameliyat edilen Moerman'ın 14 hafta parkelerden uzak kalacağı belirtildi.

Lacivert-beyazlı kulüp, Adrien Moerman'a "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 14:00
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