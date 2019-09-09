Anadolu Efesli Micic'in acı günü - Lacivert-beyazlı basketbol takımının Sırp basketbolcusu Vasilije Micic'in annesi vefat etti



İSTANBUL (AA) - Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın Sırp oyuncusu Vasilije Micic'in annesi vefat etti. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Vasilije Micic'in annesinin vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Micic ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi. Sırbistan Milli Takımı'yla Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda yer alan Micic, geride kalan sezon Anadolu Efes'le THY Avrupa Ligi'nde final oynama, ligde ise şampiyonluk sevinci yaşamıştı.



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