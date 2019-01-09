0553 313 94 23

Anadolu Efes'in konuğu Khimki

- Lacivert-beyazlı takım, THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında yarın Rus ekibi ile karşı karşıya gelecek

09 Ocak 2019 Çarşamba 10:11
Anadolu Efes'in konuğu Khimki


İSTANBUL (AA) - Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 18. hafta maçında yarın Rusya temsilcisi Khimki'yi ağırlayacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Avrupa Ligi'nde bu sezon çıktığı 17 maçta 11 galibiyet ve 6 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, averajla 4. sırada bulunuyor. Organizasyonda 7 galibiyet ve 10 mağlubiyet yaşayan Khimki ise averajla 12. basamakta yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında yapılan karşılaşmayı Anadolu Efes, 85-84 kazandı.


- Avrupa'da 639. maçı


Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 639. maçına çıkacak.

Uluslararası organizasyonlarda 638 maç yapan lacivert-beyazlı ekip, söz konusu müsabakalarda 351 galibiyet aldı, 287 kez de mağlup oldu.

2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Avrupa Ligi'nde 391. maçına çıkacak Anadolu Efes, bu organizasyonda bugüne kadar oynadığı 390 karşılaşmada 194 galibiyet ve 196 yenilgi yaşadı.


- Khimki ile 4. randevu


Anadolu Efes ile Khimki, THY Avrupa Ligi'nde 4. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 3 maçın 2'sini Khimki kazandı, bir karşılaşmadan Anadolu Efes galip ayrıldı.



Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 10:11
  1. Anadolu Efes
  2. Basketbol
  3. Khimki
  4. THY Avrupa Ligi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Annesini banyoda ölü bulunca şüphelendi! Özel ekip 3 yıl ortaya çıkardı
    1. Annesini banyoda ölü bulunca..
    2. Anadolu Efes'in konuğu Khimki
    3. Piyasa güne artı rezervle başladı
    4. Cebe sığan osiloskop cihazı,..
    5. Adana polisi, Suriyelilerin tek tek..
    6. "Haydi Çocuklar Camiye" projesi
    7. CHP'de bir istifa daha! Başkan isyan..
    8. Dacia'dan sıfır faize devam
    9. Renault'da "ocak ayında sıfır faiz"..
    10. Borsa güne yükselişle başladı
    11. Samsun açıklarında batan gemi
    12. Alman DW TV’den İslam’a sövgü
    13. Gram altın güne düşüşle başladı
    14. FETÖ'ye dev operasyon! Çok sayıda..
    15. Taciz, tecavüz, vahşet! Aile kurumu..
    16. VİOP'ta endeks kontratı güne..
    17. Yozgat'ta 365 köy yolu ulaşıma kapandı
    18. BOTAŞ, MBA Moskova ile karşılaşacak
    19. OGM Ormanspor'un Avrupa'da rakibi..
    20. Şiddet gören kadından şoke eden iddia!
    Ankara için dikkat çeken yazı! 'Melih Gökçek gitti, 10 yıl sonra tekrar aday oldu'
    Ankara için dikkat çeken yazı! 'Melih Gökçek gitti, 10 yıl sonra tekrar aday oldu'
    Mossad Başkanı Yossi Cohen: İran'ın gücü kırılgan, asıl tehdit Türkiye!
    Mossad Başkanı Yossi Cohen: İran'ın gücü kırılgan, asıl tehdit Türkiye!
    Milyonlarca memura ek zam müjdesi!
    Milyonlarca memura ek zam müjdesi!
    Bahçeli: 1 Nisan sabahı için hazırlık yapıyorlar
    Bahçeli: 1 Nisan sabahı için hazırlık yapıyorlar
    Binali Yıldırım istifa etmeli mi? Dilipak'tan olay yorum!
    Binali Yıldırım istifa etmeli mi? Dilipak'tan olay yorum!

    Günün Karikatürü

    9 Ocak 2019
    Ve Türkiye hamlesini yaptı! Yunanistan çıldırdı
    Ve Türkiye hamlesini yaptı! Yunanistan çıldırdı
    Türkiye'ye küstah tehdit! 'Operasyon olursa karşılık veririz'
    Türkiye'ye küstah tehdit! 'Operasyon olursa karşılık veririz'