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Anadolu Efes, Litvanya deplasmanında

- Lacivert-beyazlı basketbol takımı, THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında yarın Zalgiris ile karşılaşacak

07 Ocak 2019 Pazartesi 09:58
Anadolu Efes, Litvanya deplasmanında


İSTANBUL (AA) - Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 17. hafta maçında yarın Litvanya temsilcisi Zalgiris'e konuk olacak.

Kaunas kentindeki Zalgirio Arena'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, TSİ 21.30'da başlayacak.

Bu sezon Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 10 galibiyet ve 6 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, averajla 4. sırada yer alıyor. Yaptığı maçların 7'sini kazanan, 9'unu da yitiren Zalgiris ise averajla 9. basamakta bulunuyor.

Zalgiris, ilk yarıda İstanbul'da oynanan karşılaşmadan 93-79 galip ayrılmıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 09:58
  1. Anadolu Efes
  2. Basketbol
  3. THY Avrupa Ligi
  4. Zalgiris

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