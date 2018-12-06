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Anadolu Efes iç saha avantajını kullanarak kazanmak istiyor

- Lacivert-beyazlı takımın başantrenörü Ergin Ataman:"Real Madrid karşısında taraftarımızın da yaratacağı iç saha atmosferi ile birlikte galip gelmek için tüm enerjimizi ortaya koyacağız"

06 Aralık 2018 Perşembe 11:07
Anadolu Efes iç saha avantajını kullanarak kazanmak istiyor


İSTANBUL (AA) - THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında yarın İspanya temsilcisi Real Madrid'i konuk edecek Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, ev sahibi avantajını kullanarak maçı kazanmak istediklerini söyledi.

Ataman, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, kazanmak için tüm enerjilerini ortaya koyacaklarını belirterek, "Real Madrid karşısında taraftarımızın da yaratacağı iç saha atmosferi ile birlikte galip gelmek için tüm enerjimizi ortaya koyacağız." dedi.

Zor bir karşılaşmaya çıkacaklarını kaydeden Ataman, "Real Madrid takımı özellikle hücumda Facundo Campazzo ve Jaycee Carroll'ı çok etkili kullanıyor. Pota altında da Walter Tavares, Gustavo Ayon ve Anthony Randolph gibi fizik gücü yüksek oyuncuları var." ifadelerini kullandı.

Lacivert-beyazlı oyuncu James Anderson ise iç sahadaki iyi performanslarını sürdürmek için maça çıkacaklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Real Madrid de bizim gibi sekiz galibiyete sahip. Biz de bu maçı kazanarak, galibiyet sayısı olarak sıralamada onların üzerine çıkmak istiyoruz. Ama tabii ki kolay olmayacak. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde son maçımızı kaybettik. Şimdi yeni bir galibiyet serisi yakalamak istiyoruz. Taraftarlarımızın salonu doldurup bizi desteklemelerini ve yeni bir zafer için motive etmelerini bekliyoruz."


Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 11:07
  1. Anadolu Efes
  2. Basketbol
  3. Ergin Ataman
  4. James Anderson
  5. THY Avrupa Ligi

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