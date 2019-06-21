Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçından notlar





İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde play-final serisinin 7. ve son maçında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan karşılaşmada tribünler doldu.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda 2018-2019 sezonunun şampiyonun belli olacağı final serisinin son maçında sadece bir tribün perdeyle kapatıldı. Satışa çıkartılan diğer bütün biletler tükenirken, lacivert-beyazlı taraftarlar maça büyük ilgi gösterdi.

Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulunun Fenerbahçe Beko'ya verdiği 2 deplasman maçını seyircisiz oynama cezasının Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurunca bugün kaldırılmasından sonra Anadolu Efes Kulübü saat 16.30'da sarı-lacivertli taraftarlar için biletleri satışa sundu.

Maçtan sadece 3.5 saat önce biletleri temin etmeye başlayan Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarını yalnız bırakmayarak kendilerine ayrılan tribünün tamamını doldurdu.





- Ali Koç taraftarların yanına gitti





Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, karşılaşma öncesi Fenerbahçeli taraftarların yanına gitti.

Karşılaşmayı yönetim kurulu üyeleriyle locadan takip eden Ali Koç, maç öncesi Fenerbahçelilerin olduğu tribünün yanına giderek, taraftarlarla kısa bir süre sohbet etti.

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy ve bazı yönetim kurulu üyeleri maçı Fenerbahçeli taraftarlarla izledi.





- Ergin Ataman'a tepkiler sürdü





Fenerbahçeli taraftarlar, Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'a tepkilerini bu karşılaşmada da sürdürdü.

Maçın başında sarı-lacivertli taraftarlar, Ataman aleyhine tezahüratlarda bulundu.





- Basının en yüksek katılımı bu maça





Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan şampiyonluk maçına basın mensupları da büyük ilgi gösterdi.

Türkiye Spor Yazarları Derneğinin (TSYD) yetkililerinden alınan bilgiye göre, bu sezon Türkiye'de oynanan lig ve Avrupa kupası maçları dahil olmak üzere en büyük ilgi bu maçta oldu.

Serinin 7. ve son maçını Türk medyasında 100 gazeteci salondan takip etti.







