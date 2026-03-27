Anadolu Efes deplasmanda Real Madrid'e kaybetti
Anadolu Efes, EuroLeague'in 34. haftasında konuk olduğu Real Madrid'e 82-71 yenildi. Maça hızlı başlayan ve ilk çeyreği önde kapatan temsilcimiz, ikinci periyottan itibaren üstünlüğü rakibine kaptırdı. Jordan Loyd'un 21 sayılık performansı galibiyet için yeterli olmazken, Real Madrid bu sonuçla 22. galibiyetine ulaştı.
EuroLeague'in 34. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, İspanya'da Real Madrid deplasmanına çıktı. Karşılaşmaya oldukça etkili başlayan Anadolu Efes, savunmada ve hücumda kurduğu üstünlükle ilk çeyreği 21-11 önde tamamlamayı başardı. Ancak ikinci periyotta oyunun kontrolü tamamen ev sahibi ekibe geçti.
REAL MADRID İKİNCİ ÇEYREKTE DÖNDÜ
İkinci periyotta skorer bir performans sergileyen Real Madrid, farkı hızla eriterek öne geçti ve devre arasına 42-33 üstünlükle girdi. İkinci devrede de skor avantajını koruyan İspanyol ekibi, farkın kapanmasına izin vermedi. Üçüncü çeyreğini 60-53 önde geçtiği mücadeleyi Real Madrid 82-71'lik skorla kazandı.
LOYD'UN 21 SAYISI YETMEDİ
Anadolu Efes'te Jordan Loyd'un 21 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi. Bu sonuçla Real Madrid sezonun 22. galibiyetini alırken, Anadolu Efes ise 24. yenilgisini yaşadı. Temsilcimiz, maçın başında yakaladığı çift haneli farkı maçın geneline yansıtamayarak haftayı puansız kapattı.