Anadolu Efes, Bayern Münih'i zor da olsa devirdi: 74-72

Basketbol EuroLeague'de Anadolu Efes, 11. hafta mücadelesinde Bayern Münih'i ağırladı. Karşılaşmaya kötü bir başlangıç yapmasına rağmen Larkin'in yönlendirmesiyle toparlanan Efes, zorlu mücadeleden galip ayrılmayı başardı.

LARKİN SAKATLANDI, CORDİNİER DEVREYE GİRDİ

Maça 5-0 geride başlayan Anadolu Efes, Shane Larkin'in liderliğindeki 16-0'lık seriyle üstünlüğü ele geçirdi ve ilk periyodu 19-14 önde bitirdi. Ancak Larkin'in sakatlanarak oyundan çıkması, Efes'in ritmini bozdu. İkinci çeyrekte Cordinier ve Şehmus Hazer'in katkılarıyla Efes, soyunma odasına 42-34 önde girdi.

Üçüncü periyotta farkı açan (60-47) lacivert-beyazlılar, son çeyrekte Bayern Münih'in Da Silva ile yakaladığı seri karşısında zor anlar yaşadı.

SON SANİYELER NEFES KESTİ

Son çeyrekte fark 2 sayıya kadar (74-72) inmesine rağmen, Anadolu Efes rakibinin son hücumdan sayı çıkaramaması üzerine karşılaşmadan 74-72 galip ayrıldı.

ÖNE ÇIKAN İSİMLER

Anadolu Efes'te galibiyetin en büyük mimarı, 26 sayı ile oynayan Cordinier oldu. Smits 15 sayı ile ona eşlik ederken, Ercan Osmani 9 sayı ile katkı verdi.