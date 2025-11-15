  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
Son Haberler

TÜİK’E Avrupa’da ödül üstüne ödül: CHP’lilerin itibarsızlaştırma algısı ellerinde patladı

Erdoğan’ın Gazze hamlesi ile İsrail köşeye sıkıştı. ‘Kendimizi Türk Boğazı’nda bulabiliriz'

“Mustafa Kemal de mi, İnönü de mi okuma yazma bilmiyordu” Dindarlara hakaret eden bir cumhurbaşkanı adayı daha çıktı

Gürsel Tekin’den Özgür Özel’e hoş görünme çabası! İkinci tuvalet terliği vakası

Türkiye’ye erken kış sürprizi: Meteoroloji 8 il için kar alarmı verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimseden korkmadan hakkı savunacağız

Avrupalı ırkçılığı yine akladı: “Türklerle savaş” pankartını görmezden gelen UEFA, Fenerbahçe’ye ağır ceza yağdırdı

Transfer korkusu CHP’ye kanun teklifi hazırlattı: Partisinden istifa edenin belediye başkanlığı düşsün!

Skandal karikatürün hesabı soruluyor! Lemancılar mahkemede kıvırdı

Türkiye'den Gazze'ye 102 bin 590 ton insani yardım
Anadolu Efes, Bayern Münih'i zor da olsa devirdi: 74-72
Spor

Anadolu Efes, Bayern Münih'i zor da olsa devirdi: 74-72

Haber Merkezi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Anadolu Efes, Bayern Münih'i zor da olsa devirdi: 74-72

Basketbol EuroLeague'in 11. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, sahasında Almanya ekibi Bayern Münih ile karşılaştı. Baştan sona çekişmeli geçen mücadeleyi Anadolu Efes, son saniyelerde kritik bir savunmayla 74-72 mağlup etti.

Basketbol EuroLeague'de Anadolu Efes, 11. hafta mücadelesinde Bayern Münih'i ağırladı. Karşılaşmaya kötü bir başlangıç yapmasına rağmen Larkin'in yönlendirmesiyle toparlanan Efes, zorlu mücadeleden galip ayrılmayı başardı.

LARKİN SAKATLANDI, CORDİNİER DEVREYE GİRDİ

Maça 5-0 geride başlayan Anadolu Efes, Shane Larkin'in liderliğindeki 16-0'lık seriyle üstünlüğü ele geçirdi ve ilk periyodu 19-14 önde bitirdi. Ancak Larkin'in sakatlanarak oyundan çıkması, Efes'in ritmini bozdu. İkinci çeyrekte Cordinier ve Şehmus Hazer'in katkılarıyla Efes, soyunma odasına 42-34 önde girdi.

Üçüncü periyotta farkı açan (60-47) lacivert-beyazlılar, son çeyrekte Bayern Münih'in Da Silva ile yakaladığı seri karşısında zor anlar yaşadı.

SON SANİYELER NEFES KESTİ

Son çeyrekte fark 2 sayıya kadar (74-72) inmesine rağmen, Anadolu Efes rakibinin son hücumdan sayı çıkaramaması üzerine karşılaşmadan 74-72 galip ayrıldı.

ÖNE ÇIKAN İSİMLER

Anadolu Efes'te galibiyetin en büyük mimarı, 26 sayı ile oynayan Cordinier oldu. Smits 15 sayı ile ona eşlik ederken, Ercan Osmani 9 sayı ile katkı verdi.

 anad

1
TOKİ 500 bin konut projesinde kritik değişiklik! Başvuru artık caiz olacak
Gündem

TOKİ 500 bin konut projesinde kritik değişiklik! Başvuru artık caiz olacak

Fatih Kalender Hoca, TOKİ’nin 500 bin Konut projesine ilişkin yapılan üst düzey görüşmeler sonucunda sözleşmede bazı maddelerin değiştirilec..
Astsubayı tekme tokat dövenlerden şaşkına çeviren özür videosu! Sedat Peker detayı tam bomba
Gündem

Astsubayı tekme tokat dövenlerden şaşkına çeviren özür videosu! Sedat Peker detayı tam bomba

Kayseri’de bir astsubayın darbedilmesiyle gündeme gelen iki kişi, olaydan aylar sonra dikkat çeken bir özür videosu yayınladı. Şahısların he..
"Mustafa Kemal de mi, İnönü de mi okuma yazma bilmiyordu" Dindarlara hakaret eden bir cumhurbaşkanı adayı daha çıktı
Gündem

“Mustafa Kemal de mi, İnönü de mi okuma yazma bilmiyordu” Dindarlara hakaret eden bir cumhurbaşkanı adayı daha çıktı

Sosyal medyada dindarlara hakaret eden bir cumhurbaşkanı adayı daha kafasını çıkardı. "Abdülhamid döneminde okul mu vardı?" diyerek cehaleti..
