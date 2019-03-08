Anadolu Efes-Barcelona Lassa: 92-70

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Milivoje Jovcic (Sırbistan), Fernando Rocha (Portekiz), Jurgis Laurinavicius (Litvanya)

Anadolu Efes: Micic 14, Anderson, Simon 10, Moerman 22, Dunston 5, Larkin 37, Beaubois, Doğuş Balbay, Motum, Pleiss 4

Barcelona Lassa: Heurtel 5, Claver 8, Hanga 14, Singleton 2, Tomic 13, Seraphin 2, Pangos 7, Ribas 6, Blazic 5, Oriola 8, Kuric

1. Periyot: 24-12

Devre: 42-31

3. Periyot: 64-53

Beş faulle çıkan: 34.56 Singleton (Barcelona Lassa)

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında Anadolu Efes, konuk ettiği İspanyol ekibi Barcelona Lassa'yı 92-70 yendi.

Normal sezonun ilk yarısında rakibine deplasmanda 15 sayıyla (80-65) kaybeden lacivert-beyazlılar, bu karşılaşmadan 22 sayı (92-70) farkla galip ayrılarak ikili averajda üstünlüğü ele geçirdi.

Anadolu Efes, bu sonuçla 16. galibiyetini aldı. Barcelona Lassa ise 10. kez mağlup oldu.

Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelenin 3. dakikasını Anadolu Efes, 6-4 önde geçti. Boyalı alanda Tomic'in kaydettiği sayılara Moerman, Simon ve kenardan oyuna dahil olan Larkin'in üç sayılık basketleriyle karşılık veren lacivert-beyazlılar, 9. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 22-12. Savunmada etkili olan Anadolu Efes, Barcelona Lassa karşısında ilk çeyreği de 24-12 üstün tamamladı.

İkinci çeyrek tempolu başladı. Periyodun orta bölümü Larkin ve Heurtel'in karşılıklı basketleriyle geçilirken, hücumda temposunu düşürmeyen Anadolu Efes, İspanyol ekibi önünde 15. dakikada farkı 15 sayıya (38-23) kadar yükseltti. İlk yarının son anlarında taraftarının desteğini de arkasına alan lacivert-beyazlılar, soyunma odasına 42-31 önde girdi.

İspanya temsilcisi, üst üste boş atışlardan yararlanamayan Anadolu Efes önünde ikinci yarıya iyi bir başlangıç yaptı. Savunma ve hücum ribauntlarında etkili olan konuk ekip, Hanga'nın hızlı hücumdan bulduğu basketle 24. dakikada farkı 4 sayıya indirdi: 44-40. Hücumda temposunu artıran lacivert-beyazlılar, Hanga ve Pesic'e verilen teknik faullerin ardından ritmini kaybeden Barcelona Lassa karşısında 28. dakikada farkı tekrar açtı: 60-44. Son bölümü gergin geçen karşılaşmanın üçüncü periyodunu Anadolu Efes, 64-53 önde bitirdi.

Son çeyrekte Larkin'in etkili performansıyla rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Anadolu Efes, maçı 22 sayı farkla 92-70 kazandı.

Lacivert-beyazlı takımın ABD'li oyun kurucusu Larkin 37 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Moerman 22 sayı,11 ribauntluk performansıyla "double-double" yaptı.

Barcelona Lassa'da ise Hanga'nın 14, Tomic'in 13 sayısı mağlubiyete engel olamadı.

Öte yandan, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve genel koordinatör Ömer Onan'ın yanı sıra, Beşiktaş Futbol Takımı kalecilerinden Tolga Zengin karşılaşmayı saha kenarından takip etti.

Anadolu Efes Takımı, karşılaşma öncesindeki ısınma bölümüne, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Yeryüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir." sözünün bulunduğu pankartla çıktı.